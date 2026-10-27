Майже мінус 80 грн на кілограмі: в "АТБ" завершується акція на популярні цукерки Roshen

Популярні солодощі "Рошен" можна придбати за 202,50 грн за кілограм

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У мережі "АТБ" діють приємні знижки до 27 жовтня включно. Серед акційних пропозицій – популярні цукерки "Рошен" Galaretka, на кілограмі яких можна заощадити майже 80 грн.

Звичайна ціна цукерок становила 280,99 грн за кілограм. На час акції її знизили до 202,50 грн. Заявлена знижка на солодощі – 27%. Про це пише "Телеграф".

Детальніше у матеріалі: "Кава, морозиво й побутова хімія зі знижками: які пропозиції діють в "АТБ" цього тижня".

Цукерки Galaretka в "АТБ" продають зі знижкою 27% до 27 жовтня

Різниця між попередньою та акційною вартістю становить 78,49 грн на кожному кілограмі. Саме стільки залишиться від суми, яку довелося б витратити на таку саму кількість Galaretka за звичайною ціною.

Для тих, хто планував купити ці цукерки, пропозиція дає змогу витратити менше на звичні солодощі до чаю або частування. Акційна вартість зазначена за кілограм, тож сума покупки залежатиме від обраної ваги.

Як повідомляв "Телеграф", у мережі "АТБ" чотири різновиди шоколаду Roshen Lacmi продають за 37,90 грн за плитку замість 67,90 грн. Акційна ціна діє до 27 жовтня – за даними про знижку. Це на 30 грн менше від звичайної ціни, знижка становить 44%.