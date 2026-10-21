Кава, морозиво й побутова хімія зі знижками: які пропозиції діють в "АТБ" цього тижня
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Покупцям пропонують чимало вигідних акційних пропозицій цього тижня.
З 21 до 27 жовтня в "АТБ" діятимуть знижки на широкий асортимент товарів. За акційними цінами можна буде придбати шоколад, морозиво, чай, каву, молочні продукти, напої та м’ясні вироби, а також засоби для прання, гігієни й догляду за собою.
На деякі товари ціни знизили майже наполовину. Наприклад, морозиво "Monaco" від "Три Ведмеді" коштує 37,90 грн замість 69,50 грн, а мелена кава "Чорна Карта" "Арабіка" – 140,60 грн замість 237,70 грн. Детальніше про приємні пропозиції написав "Телеграф".
Морозиво: пломбір, фісташка та незвичайні смаки
У цій категорії є порційне морозиво й великі упаковки для всієї родини.
- Морозиво "Monaco" "Чорничний чізкейк" від "Три Ведмеді", 100 г – 37,90 грн замість 69,50 грн (−45%).
- Морозиво "Monaco" зі смаком "макарон-юдзу" від "Три Ведмеді", 100 г – 37,90 грн замість 69,50 грн (−45%).
- Морозиво "Monaco" зі смаком "манго-меренга" від "Три Ведмеді", 100 г – 37,90 грн замість 69,50 грн (−45%).
- Морозиво "Три Ведмеді" "Фісташка", 0,5 кг – 143,90 грн замість 261,90 грн (−45%).
- Морозиво "Хрещатик" пломбір у вафельному стаканчику, 70 г – 19,90 грн замість 35,50 грн (−43%).
- Морозиво "Хрещатик" пломбір шоколадний у вафельному стаканчику, 70 г – 19,90 грн замість 35,50 грн (−43%).
- Морозиво "Хрещатик" пломбір "Крем-брюле" у вафельному стаканчику, 70 г – 19,90 грн замість 35,50 грн (−43%).
- Морозиво "Хрещатик" пломбір фісташковий у вафельному стаканчику, 70 г – 19,90 грн замість 35,50 грн (−43%).
- Морозиво "Хрещатик" на печиві з какао "Сендвіч", 75 г – 25,90 грн замість 45,50 грн (−43%).
- Морозиво "Хрещатик" пломбір 15%, 0,75 кг – 154,90 грн замість 271,90 грн (−43%).
Шоколад, цукерки, вафлі та печиво
Любителям солодкого пропонують шоколад Roshen, Lacmi та Millennium зі знижками, а також батончики, цукерки й печиво.
- Шоколад Roshen молочний, 90 г – 37,90 грн замість 67,90 грн (−44%).
- Шоколад Lacmi молочний із молочною начинкою, карамеллю та печивом з какао, 100 г – 37,90 грн замість 67,90 грн (−44%).
- Шоколад Roshen Lacmi Fun&Crispy молочний пористий із молочною начинкою та кріспі, 85 г – 37,90 грн замість 67,90 грн (−44%).
- Шоколад Roshen Lacmi молочний з арахісом і карамельно-арахісовою начинкою, 87 г – 37,90 грн замість 67,90 грн (−44%).
- Шоколад Roshen Lacmi молочний із начинкою зі смаком полуничної панакоти, 90 г – 37,90 грн замість 67,90 грн (−44%).
- Шоколад Millennium Very Peri молочний із начинкою та печивом, 270 г – 105,90 грн замість 172,90 грн (−38%).
- Шоколад Millennium Very Peri молочний із начинкою, цілим і подрібненим карамелізованим арахісом, 285 г – 105,90 грн замість 172,90 грн (−38%).
- Шоколад Millennium пористий білий, 90 г – 40,50 грн замість 65,90 грн (−38%).
- Шоколад Millennium пористий молочний, 90 г – 40,50 грн замість 65,90 грн (−38%).
- Шоколад Millennium пористий чорний, 90 г – 43,50 грн замість 65,90 грн (−33%).
- Цукерки "Світоч" "Зоряне Сяйво" – 339,90 грн замість 490,55 грн (−30%).
- Цукерки Roshen Galaretka – 202,50 грн замість 280,99 грн (−27%).
- Цукерки Roshen "Червоний Мак" – 360,90 грн замість 499,99 грн (−27%).
- Батончик Nestle Lion, 42 г – 17,90 грн замість 25,90 грн (−30%).
- Батончик Nestle Lion White, 90 г – 37,90 грн замість 54,80 грн (−30%).
- Батончик Nestle Lion King, 90 г – 37,90 грн замість 54,80 грн (−30%).
- Батончик Nestle Kit Kat Chunky King Size, 64 г – 41,90 грн замість 59,90 грн (−30%).
- Вафля Nestle Nesquik DUO в молочному шоколаді, 26 г – 10,30 грн замість 14,90 грн (−30%).
- Вафлі Nestle Kit Kat у молочному шоколаді, 40 г – 25,50 грн замість 36,90 грн (−30%).
- Вафлі Nestle Kit Kat у молочному шоколаді, 41,5 г – 28,50 грн замість 40,90 грн (−30%).
- Цукерка Nestle Nuts, 42 г – 27,90 грн замість 39,90 грн (−30%).
- Вафлі Roshen Roshetto Dark у шоколадній глазурі, 34 г – 9,90 грн замість 14,80 грн (−33%).
- Вафлі Roshen Roshetto Milk у молочно-шоколадній глазурі, 34 г – 9,90 грн замість 14,80 грн (−33%).
- Вафлі Roshen Roshetto Peanut у шоколадній глазурі, 34 г – 9,90 грн замість 14,80 грн (−33%).
- Печиво Roshen Lovita зі шматочками глазурі, 150 г – 31,50 грн замість 46,90 грн (−32%).
- Печиво Roshen Esmeralda какао зі шматочками глазурі, 150 г – 31,50 грн замість 46,90 грн (−32%).
- Печиво Roshen Lovita Soft Cream Peanut, 127 г – 28,90 грн замість 42,90 грн (−32%).
Чай: чорний, зелений та ароматизовані суміші
В акційному переліку є чаї для ранкової чашки й затишного вечірнього чаювання.
- Чай Hyleys "Англійський зелений" листовий, 100 г – 62,20 грн замість 111,50 грн (−44%).
- Чай SHERLOCK Sekrets Classic Bergamot чорний з ароматом бергамоту та лимону, 100 г – 76,90 грн замість 137,70 грн (−44%).
- Чай SHERLOCK Sekrets Golden Ceylon чорний цейлонський, 100 г – 76,90 грн замість 137,70 грн (−44%).
- Чай Hyleys "Англійський Королівський" чорний крупнолистовий, 100 г – 79,90 грн замість 142,70 грн (−44%).
- Чай Sherlock Secrets Rich Lemon / Pleasure Time листовий, 100 г – 70,90 грн замість 119,90 грн (−40%).
- Чай MONOMAX 1001 NIGHTS – суміш чорного та зеленого чаю з ароматом винограду, 30 пакетиків по 1,5 г – 42,50 грн замість 65,90 грн (−35%).
- Чай MONOMAX Exclusive Green Tea китайський зелений, 28 пакетиків по 1,5 г – 39,50 грн замість 60,90 грн (−35%).
- Чай MONOMAX Earl Grey чорний цейлонський із ароматом бергамоту, 45 пакетиків по 2 г – 49,30 грн замість 75,90 грн (−35%).
- Чай MONOMAX чорний байховий кенійський, 45 пакетиків по 2 г – 49,30 грн замість 75,90 грн (−35%).
Кава: мелена та розчинна
Серед акційних пропозицій на каву – продукція "Чорна Карта" та Nescafe.
- Кава "Чорна Карта" "Арабіка" мелена, 230 г – 140,60 грн замість 237,70 грн (−40%).
- Кава "Чорна Карта" Gold розчинна сублімована, 120 г – 151,80 грн замість 256,60 грн (−40%).
- Кава "Чорна Карта" Gold розчинна, 200 г – 252,10 грн замість 425,90 грн (−40%).
- Кава Nescafe Espresso розчинна з густою пінкою, 150 г – 302 грн замість 504 грн (−40%).
- Кава Nescafe Gold розчинна сублімована, 280 г – 410,50 грн замість 685 грн (−40%).
- Кава Nescafe Gold розчинна сублімована, 200 г – 296,50 грн замість 494,60 грн (−40%).
Молочні продукти, йогурти та сири
До сніданку чи на перекус можна придбати йогурти, кисломолочний сир, тверді та плавлені сири зі знижкою.
- Йогурт "Галичина" "Злаки" 2,2%, 300 г – 24,40 грн замість 37,60 грн (−35%).
- Йогурт "Галичина" "Полуниця" 2,2%, 300 г – 24,40 грн замість 37,60 грн (−35%).
- Йогурт "Галичина" безлактозний без цукру 2,2%, 300 г – 26,90 грн замість 41,40 грн (−35%).
- Йогурт "Галичина" "Карпатський" без цукру 2,2%, 0,55 кг – 39,90 грн замість 61,40 грн (−35%).
- Йогурт Delisssimo Fantasia з вишневим джемом 6,3%, 118 г – 27,50 грн замість 38,40 грн (−28%).
- Йогурт Delisssimo Fantasia зі злаковими зірочками в шоколадній глазурі 6,3%, 102 г – 30,30 грн замість 42,30 грн (−28%).
- Йогурт Delisssimo Fantasia з хрусткими кульками зі смаком солоної карамелі 6,3%, 99 г – 30,30 грн замість 42,30 грн (−28%).
- Йогурт Delisssimo Fantasia із шоколадними кульками 6,3%, 100 г – 30,30 грн замість 42,30 грн (−28%).
- Йогурт Milupa "Банан-суниця" 2,1%, 207 г – 17,90 грн замість 24,30 грн (−26%).
- Йогурт Milupa "Малина" з біфідобактеріями 2,1%, 207 г – 17,90 грн замість 24,30 грн (−26%).
- Йогурт Milupa "Полуниця-банан" 2,1%, 207 г – 17,90 грн замість 24,30 грн (−26%).
- Йогурт Milupa "Банан-абрикос" 2,1%, 207 г – 17,90 грн замість 24,30 грн (−26%).
- Молоко "Яготинське для дітей" вітамінізоване 3,2%, 0,95 кг – 55,90 грн замість 76,90 грн (−27%).
- Сир кисломолочний "Білоцерківський" 9%, 350 г – 72,90 грн замість 100,40 грн (−27%).
- Сир кисломолочний "Білоцерківський" 5%, 350 г – 66,90 грн замість 91,90 грн (−27%).
- Сир кисломолочний "Білоцерківський" нежирний, 350 г – 61,90 грн замість 84,90 грн (−27%).
- Сир твердий Dziugas 40%, витримка 12 місяців, подрібнений, 100 г – 83,90 грн замість 115,90 грн (−27%).
- Сир твердий Dziugas 40%, 180 г – 149,90 грн замість 205,90 грн (−27%).
- Сир твердий Dziugas 40%, тертий, 100 г – 72,90 грн замість 99,90 грн (−27%).
- Сир напівтвердий Ryki Edam 45% пластинами, 135 г – 59,90 грн замість 88,90 грн (−32%).
- Сир напівтвердий Ryki Maasdam 45% пластинами, 135 г – 59,90 грн замість 88,90 грн (−32%).
- Сир напівтвердий Ryki Caesar 45% пластинами, 135 г – 59,90 грн замість 88,90 грн (−32%).
- Сир плавлений Molendam Hollander 38%, 70 г – 18,90 грн замість 27,50 грн (−31%).
- Сир плавлений Molendam Julienne 38%, 70 г – 18,90 грн замість 27,50 грн (−31%).
- Сир плавлений Molendam Vershkoviy 45%, 70 г – 18,90 грн замість 27,50 грн (−31%).
М’ясні вироби, пельмені та снеки
У переліку є пельмені, ковбаса, сардельки, сушені курячі слайси та снеки.
- Пельмені "Три Ведмеді" "Мішутка" філейні, 0,65 кг – 125,90 грн замість 215,90 грн (−41%).
- Пельмені "Три Ведмеді" "Мішутка" з м’ясом індички, 0,65 кг – 139,90 грн замість 239,90 грн (−41%).
- Пельмені "Три Ведмеді" "Мішутка" з телятиною, 450 г – 104,90 грн замість 178,90 грн (−41%).
- Виріб фаршевий "Ковбасний ряд" / "Розумний вибір" "Баварський" напівкопчений, 420 г – 71,90 грн замість 110,90 грн (−35%).
- Ковбаса "М’ясна лавка" / "Своя лінія" "Лікарська" варена, 0,55 кг – 127,90 грн замість 196,90 грн (−35%).
- Сардельки "М’ясна лавка" / "Своя лінія" із сиром – 247,89 грн замість 354,45 грн (−30%).
- Слайси РябChick із курячого філе із соєвим соусом, 30 г – 58,90 грн замість 88,40 грн (−33%).
- Слайси РябChick із курячого філе з перцем і паприкою, 30 г – 58,90 грн замість 88,40 грн (−33%).
- Слайси РябChick із курячого філе зі смаком сиру Гауда, 50 г – 88,80 грн замість 132,80 грн (−33%).
- Снеки "Своя лінія" пшенично-картопляні зі смаком бекону, 140 г – 41,90 грн замість 59,90 грн (−30%).
- Снеки "Своя лінія" пшенично-картопляні зі смаком курячих крилець барбекю, 140 г – 41,90 грн замість 59,90 грн (−30%).
- Крабові палички "Своя лінія" заморожені, 250 г – 51,90 грн замість 74,90 грн (−30%).
- Крабові палички "Своя лінія" охолоджені, 240 г – 57,50 грн замість 82,60 грн (−30%).
- Насіння соняшнику "День у День" несолоне смажене, 150 г – 27,50 грн замість 39,50 грн (−30%).
- Насіння соняшнику "День у День" солоне смажене, 150 г – 27,50 грн замість 39,50 грн (−30%).
Вода, соки та безалкогольні напої
Зі знижками продають мінеральну воду, газовані напої та нектари.
- Вода "Своя лінія" "Поляна Купель" мінеральна лікувально-столова сильногазована, 1,5 л – 26,50 грн замість 48,90 грн (−45%).
- Вода "Своя лінія" "Поляна Купель" мінеральна лікувально-столова сильногазована, 0,5 л – 26,50 грн замість 46,50 грн (−43%).
- Вода DETOX природна мінеральна лікувально-столова сильногазована, 1,2 л – 49,90 грн замість 79,40 грн (−37%).
- Вода "Своя лінія" "Поляна Квасова" мінеральна лікувально-столова сильногазована, 0,5 л – 29,90 грн замість 47,50 грн (−37%).
- Напій "Своя лінія" Lemon сильногазований, 2 л – 34,90 грн замість 58,90 грн (−40%).
- Напій "Живчик" газований, 2 л – 43,50 грн замість 65,90 грн (−33%).
- Напій "Живчик" негазований, 2 л – 43,50 грн замість 65,90 грн (−33%).
- Нектар Jaffa "Тропічні фрукти" мультифруктовий, 0,95 л – 64,50 грн замість 95,90 грн (−32%).
- Нектар Jaffa "Вишня", 0,95 л – 64,50 грн замість 95,40 грн (−32%).
- Нектар Jaffa Select "Банан-полуниця", 0,95 л – 63,50 грн замість 93,90 грн (−32%).
- Манго "Зіба" шматочками, 200 г – 43,90 грн замість 63,40 грн (−30%).
Пиво, винні напої та вино
Серед акційних пропозицій – різні види пива, газовані винні напої, плодове й ігристе вино.
- Пиво Zibert 1906 світле, 2,4 л – 65,50 грн замість 115 грн (−43%).
- Пиво Stella Artois, 0,5 л – 41,50 грн замість 67,90 грн (−38%).
- Пиво Stella Artois у жерстяній банці, 0,5 л – 37,90 грн замість 61,90 грн (−38%).
- Пиво "Львівське 1715" Premium Lager, 2,4 л – 75,90 грн замість 123,30 грн (−38%).
- Пиво Hike Berry нефільтроване в жерстяній банці, 0,5 л – 31,50 грн замість 48,60 грн (−35%).
- Пиво Hike Blanche світле нефільтроване, 0,5 л – 31,50 грн замість 48,60 грн (−35%).
- Пиво Hike Premium світле, 0,5 л – 31,50 грн замість 48,60 грн (−35%).
- Пиво Seth & Riley’s Garage зі смаком лимона 4,6%, 0,9 л – 54,50 грн замість 82,60 грн (−34%).
- Пиво "Львівське М’яке" у ПЕТ-пляшці, 1,12 л – 49,90 грн замість 75,40 грн (−33%).
- Пиво Obolon Premium Extra Brew світле, набір 4 × 0,5 л, 4,6% – 119 грн замість 179,70 грн (−33%).
- Пиво "Чернігівське" світле, 0,5 л – 25,90 грн замість 38,90 грн (−33%).
- Пиво "Вепр Лютий" "Медова Вишня" у жерстяній банці, 0,5 л – 29,90 грн замість 44,90 грн (−33%).
- Пиво "Львівське М’яке" світле в жерстяній банці, 0,48 л – 28,50 грн замість 42,70 грн (−33%).
- Пиво безалкогольне Zibert Grapefruit у жерстяній банці, 0,5 л – 27,50 грн замість 40,80 грн (−32%).
- Напій винний Fratelli Rosato газований напівсолодкий рожевий, 0,75 л – 138 грн замість 230,70 грн (−40%).
- Напій винний Fratelli Moscato Bianco газований напівсолодкий білий, 0,75 л – 138 грн замість 230,70 грн (−40%).
- Вино ARMEN BAGRANYAN "Ожина" червоне напівсолодке плодове, 0,75 л – 73 грн замість 121,90 грн (−40%).
- Вино ARMEN BAGRANYAN "Гранат" червоне напівсолодке плодове, 0,75 л – 79,50 грн замість 132,50 грн (−40%).
- Вино Marengo ігристе біле напівсолодке, 0,75 л – 174,90 грн замість 250,90 грн (−30%).
- Лікер Jim Beam Apple 32,5%, 0,5 л – 378 грн замість 664 грн (−43%).
- Лікер Krupnik Cappuccino 16%, 0,5 л – 175,50 грн замість 236,90 грн (−25%).
Соуси, майонез і приправи
Для домашніх страв можна придбати майонез, кетчуп, соуси та універсальну приправу.
- Майонез "Королівський Смак" "Королівський" 67%, 340 г – 36,90 грн замість 55,50 грн (−33%).
- Майонез Olis "Чудовий" 50%, 300 г – 35,90 грн замість 53,90 грн (−33%).
- Майонез Olis "Провансаль Столовий" 67%, 300 г – 40,90 грн замість 61,40 грн (−33%).
- Майонез Торчин "Європейський" 72%, 0,5 кг – 75,50 грн замість 108,40 грн (−30%).
- Майонез Торчин "Домашній" 50%, 0,5 кг – 64,50 грн замість 92,50 грн (−30%).
- Кетчуп "Королівський Смак" "Лагідний", 350 г – 27,30 грн замість 40,90 грн (−33%).
- Приправа Торчин "10 овочів" універсальна, 250 г – 69,90 грн замість 104,90 грн (−33%).
- Соус Торчин "Сацебелі", 200 г – 29,90 грн замість 42,90 грн (−30%).
- Соус Торчин "Бургер", 200 г – 29,90 грн замість 42,90 грн (−30%).
- Соус Торчин "Тартар", 200 г – 29,90 грн замість 42,90 грн (−30%).
Побутова хімія та товари для дому
У цій категорії – засоби для прання й миття посуду, паперові вироби та товари для кухні.
- Засіб для прання Ariel Aqua Puder Color, 3 кг – 421,90 грн замість 671,50 грн (−37%).
- Гель для прання iGEL Universal, 2 л – 174,90 грн замість 261,60 грн (−33%).
- Кондиціонер для тканин Felce Azzurra "Роза і Лотос" / "Чиста свіжість", 2 л – 175,90 грн замість 249 грн (−29%).
- Засіб для миття дитячого посуду Satin Organic Balance, 550 мл – 35,50 грн замість 55,90 грн (−36%).
- Папір туалетний Zewa Deluxe Peach ароматизований, тришаровий, 4 рулони – 93,50 грн замість 161,40 грн (−42%).
- Папір туалетний Zewa Deluxe Pure White, тришаровий, 4 рулони – 93,50 грн замість 161,40 грн (−42%).
- Серветки вологі "Розумний вибір" універсальні, 72 шт. – 26,90 грн замість 39,90 грн (−32%).
- Серветки паперові "Розумний вибір" білі одношарові, 200 шт. – 28,50 грн замість 41,90 грн (−31%).
- Рушники паперові "Своя лінія" білі двошарові з тисненням, 1 рулон – 100,90 грн замість 142,60 грн (−29%).
- Плівка харчова "Своя лінія", 80 м – 54,50 грн замість 76,90 грн (−29%).
- Пакети для сміття "Своя лінія" з ручками, 35 л, 30 шт. – 30,90 грн замість 44 грн (−29%).
Засоби гігієни та догляду
Зі знижками продають прокладки, мило, шампунь, креми, зубну пасту та інші товари щоденного вжитку.
- Прокладки Libresse Natural Care Ultra Normal, 10 шт. – 35,50 грн замість 59,70 грн (−40%).
- Щоденні прокладки Libresse Natural Care Normal з екстрактами алое вера та ромашки, 40 шт. – 63,50 грн замість 106 грн (−40%).
- Прокладки Libresse Invisible Normal, 10 шт. – 39,90 грн замість 66,50 грн (−40%).
- Прокладки Libresse Ultra нічні, 10 шт. – 45,90 грн замість 76,50 грн (−40%).
- Крем Nivea Soft інтенсивний зволожувальний для обличчя, рук і тіла, 75 мл – 69,90 грн замість 107,70 грн (−35%).
- Рідке дитяче мило Satin Natural Balance, 250 мл – 34,90 грн замість 54,60 грн (−36%).
- Крем-мило рідке "День у День" "Маракуя та авокадо" / "Манго та ананас", 460 мл – 27,90 грн замість 40,80 грн (−31%).
- Паста зубна Colgate "Захист від карієсу Fresh Mint", 120 мл – 43,50 грн замість 64,90 грн (−32%).
- Паста зубна Blend-a-med 3DWhite "Арктична свіжість", 75 мл – 65,90 грн замість 89 грн (−25%).
- Паста зубна Blend-a-med 3DWhite "З деревним вугіллям", 75 мл – 65,90 грн замість 89 грн (−25%).
- Шампунь Head & Shoulders "Основний догляд і свіжість ментолу", 0,5 л – 215,50 грн замість 303,60 грн (−29%).
- Колготки жіночі "Своя лінія" Classic Pantyhose 40 чорні, розміри 3–5 – 64,90 грн замість 99,90 грн (−35%).
- Колготки жіночі "Своя лінія" Classic Pantyhose 40 бежеві/кольору капучино, розміри 3–5 – 64,90 грн замість 99,90 грн (−35%).
Дитячі підгузки та продукти
Серед акційних пропозицій є підгузки-трусики Huggies і дитячі молочні продукти.
- Підгузки-трусики Huggies Little Movers Pants, розмір 4, 30 шт. – 369 грн замість 523,60 грн (−29%).
- Підгузки-трусики Huggies Little Movers Pants, розмір 5, 28 шт. – 369 грн замість 523,60 грн (−29%).
- Підгузки-трусики Huggies Movers Pants, розмір 6, 26 шт. – 369 грн замість 523,60 грн (−29%).
- Сирок кисломолочний Milupa з біфідобактеріями 4%, 90 г – 14,90 грн замість 20,20 грн (−26%).
- Сирок Milupa "Банан-суниця" без цукру 3%, 90 г – 15,90 грн замість 21,50 грн (−26%).
- Сирок Milupa "Банан-абрикос" без цукру 3%, 90 г – 15,90 грн замість 21,50 грн (−26%).
Знижки в АТБ діятимуть з 21 до 27 жовтня. Перед покупкою перевірте ціну безпосередньо в магазині: наявність товарів та умови акції можуть відрізнятися залежно від торгової точки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що всередині протеїнових батончиків з "АТБ" та чи відрізняються вони від продукції "Сільпо".