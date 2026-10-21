Кава, морозиво й побутова хімія зі знижками: які пропозиції діють в "АТБ" цього тижня

Покупцям пропонують чимало вигідних акційних пропозицій цього тижня.

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З 21 до 27 жовтня в "АТБ" діятимуть знижки на широкий асортимент товарів. За акційними цінами можна буде придбати шоколад, морозиво, чай, каву, молочні продукти, напої та м’ясні вироби, а також засоби для прання, гігієни й догляду за собою.

На деякі товари ціни знизили майже наполовину. Наприклад, морозиво "Monaco" від "Три Ведмеді" коштує 37,90 грн замість 69,50 грн, а мелена кава "Чорна Карта" "Арабіка" – 140,60 грн замість 237,70 грн. Детальніше про приємні пропозиції написав "Телеграф".

Морозиво: пломбір, фісташка та незвичайні смаки

У цій категорії є порційне морозиво й великі упаковки для всієї родини.

Морозиво "Monaco" "Чорничний чізкейк" від "Три Ведмеді", 100 г – 37,90 грн замість 69,50 грн (−45%).

замість 69,50 грн (−45%). Морозиво "Monaco" зі смаком "макарон-юдзу" від "Три Ведмеді", 100 г – 37,90 грн замість 69,50 грн (−45%).

замість 69,50 грн (−45%). Морозиво "Monaco" зі смаком "манго-меренга" від "Три Ведмеді", 100 г – 37,90 грн замість 69,50 грн (−45%).

замість 69,50 грн (−45%). Морозиво "Три Ведмеді" "Фісташка", 0,5 кг – 143,90 грн замість 261,90 грн (−45%).

замість 261,90 грн (−45%). Морозиво "Хрещатик" пломбір у вафельному стаканчику, 70 г – 19,90 грн замість 35,50 грн (−43%).

замість 35,50 грн (−43%). Морозиво "Хрещатик" пломбір шоколадний у вафельному стаканчику, 70 г – 19,90 грн замість 35,50 грн (−43%).

замість 35,50 грн (−43%). Морозиво "Хрещатик" пломбір "Крем-брюле" у вафельному стаканчику, 70 г – 19,90 грн замість 35,50 грн (−43%).

замість 35,50 грн (−43%). Морозиво "Хрещатик" пломбір фісташковий у вафельному стаканчику, 70 г – 19,90 грн замість 35,50 грн (−43%).

замість 35,50 грн (−43%). Морозиво "Хрещатик" на печиві з какао "Сендвіч", 75 г – 25,90 грн замість 45,50 грн (−43%).

замість 45,50 грн (−43%). Морозиво "Хрещатик" пломбір 15%, 0,75 кг – 154,90 грн замість 271,90 грн (−43%).

З 21 до 27 жовтня в "АТБ" діятимуть знижки на морозиво

Шоколад, цукерки, вафлі та печиво

Любителям солодкого пропонують шоколад Roshen, Lacmi та Millennium зі знижками, а також батончики, цукерки й печиво.

Шоколад Roshen молочний, 90 г – 37,90 грн замість 67,90 грн (−44%).

замість 67,90 грн (−44%). Шоколад Lacmi молочний із молочною начинкою, карамеллю та печивом з какао, 100 г – 37,90 грн замість 67,90 грн (−44%).

замість 67,90 грн (−44%). Шоколад Roshen Lacmi Fun&Crispy молочний пористий із молочною начинкою та кріспі, 85 г – 37,90 грн замість 67,90 грн (−44%).

замість 67,90 грн (−44%). Шоколад Roshen Lacmi молочний з арахісом і карамельно-арахісовою начинкою, 87 г – 37,90 грн замість 67,90 грн (−44%).

замість 67,90 грн (−44%). Шоколад Roshen Lacmi молочний із начинкою зі смаком полуничної панакоти, 90 г – 37,90 грн замість 67,90 грн (−44%).

замість 67,90 грн (−44%). Шоколад Millennium Very Peri молочний із начинкою та печивом, 270 г – 105,90 грн замість 172,90 грн (−38%).

замість 172,90 грн (−38%). Шоколад Millennium Very Peri молочний із начинкою, цілим і подрібненим карамелізованим арахісом, 285 г – 105,90 грн замість 172,90 грн (−38%).

замість 172,90 грн (−38%). Шоколад Millennium пористий білий, 90 г – 40,50 грн замість 65,90 грн (−38%).

замість 65,90 грн (−38%). Шоколад Millennium пористий молочний, 90 г – 40,50 грн замість 65,90 грн (−38%).

замість 65,90 грн (−38%). Шоколад Millennium пористий чорний, 90 г – 43,50 грн замість 65,90 грн (−33%).

замість 65,90 грн (−33%). Цукерки "Світоч" "Зоряне Сяйво" – 339,90 грн замість 490,55 грн (−30%).

замість 490,55 грн (−30%). Цукерки Roshen Galaretka – 202,50 грн замість 280,99 грн (−27%).

замість 280,99 грн (−27%). Цукерки Roshen "Червоний Мак" – 360,90 грн замість 499,99 грн (−27%).

замість 499,99 грн (−27%). Батончик Nestle Lion, 42 г – 17,90 грн замість 25,90 грн (−30%).

замість 25,90 грн (−30%). Батончик Nestle Lion White, 90 г – 37,90 грн замість 54,80 грн (−30%).

замість 54,80 грн (−30%). Батончик Nestle Lion King, 90 г – 37,90 грн замість 54,80 грн (−30%).

замість 54,80 грн (−30%). Батончик Nestle Kit Kat Chunky King Size, 64 г – 41,90 грн замість 59,90 грн (−30%).

замість 59,90 грн (−30%). Вафля Nestle Nesquik DUO в молочному шоколаді, 26 г – 10,30 грн замість 14,90 грн (−30%).

замість 14,90 грн (−30%). Вафлі Nestle Kit Kat у молочному шоколаді, 40 г – 25,50 грн замість 36,90 грн (−30%).

замість 36,90 грн (−30%). Вафлі Nestle Kit Kat у молочному шоколаді, 41,5 г – 28,50 грн замість 40,90 грн (−30%).

замість 40,90 грн (−30%). Цукерка Nestle Nuts, 42 г – 27,90 грн замість 39,90 грн (−30%).

замість 39,90 грн (−30%). Вафлі Roshen Roshetto Dark у шоколадній глазурі, 34 г – 9,90 грн замість 14,80 грн (−33%).

замість 14,80 грн (−33%). Вафлі Roshen Roshetto Milk у молочно-шоколадній глазурі, 34 г – 9,90 грн замість 14,80 грн (−33%).

замість 14,80 грн (−33%). Вафлі Roshen Roshetto Peanut у шоколадній глазурі, 34 г – 9,90 грн замість 14,80 грн (−33%).

замість 14,80 грн (−33%). Печиво Roshen Lovita зі шматочками глазурі, 150 г – 31,50 грн замість 46,90 грн (−32%).

замість 46,90 грн (−32%). Печиво Roshen Esmeralda какао зі шматочками глазурі, 150 г – 31,50 грн замість 46,90 грн (−32%).

замість 46,90 грн (−32%). Печиво Roshen Lovita Soft Cream Peanut, 127 г – 28,90 грн замість 42,90 грн (−32%).

У "АТБ" до 27 жовтня діють знижки на шоколад Roshen Lacmi та Millennium

Чай: чорний, зелений та ароматизовані суміші

В акційному переліку є чаї для ранкової чашки й затишного вечірнього чаювання.

Чай Hyleys "Англійський зелений" листовий, 100 г – 62,20 грн замість 111,50 грн (−44%).

замість 111,50 грн (−44%). Чай SHERLOCK Sekrets Classic Bergamot чорний з ароматом бергамоту та лимону, 100 г – 76,90 грн замість 137,70 грн (−44%).

замість 137,70 грн (−44%). Чай SHERLOCK Sekrets Golden Ceylon чорний цейлонський, 100 г – 76,90 грн замість 137,70 грн (−44%).

замість 137,70 грн (−44%). Чай Hyleys "Англійський Королівський" чорний крупнолистовий, 100 г – 79,90 грн замість 142,70 грн (−44%).

замість 142,70 грн (−44%). Чай Sherlock Secrets Rich Lemon / Pleasure Time листовий, 100 г – 70,90 грн замість 119,90 грн (−40%).

замість 119,90 грн (−40%). Чай MONOMAX 1001 NIGHTS – суміш чорного та зеленого чаю з ароматом винограду, 30 пакетиків по 1,5 г – 42,50 грн замість 65,90 грн (−35%).

замість 65,90 грн (−35%). Чай MONOMAX Exclusive Green Tea китайський зелений, 28 пакетиків по 1,5 г – 39,50 грн замість 60,90 грн (−35%).

замість 60,90 грн (−35%). Чай MONOMAX Earl Grey чорний цейлонський із ароматом бергамоту, 45 пакетиків по 2 г – 49,30 грн замість 75,90 грн (−35%).

замість 75,90 грн (−35%). Чай MONOMAX чорний байховий кенійський, 45 пакетиків по 2 г – 49,30 грн замість 75,90 грн (−35%).

З 21 до 27 жовтня в "АТБ" діють знижки на чай і каву

Кава: мелена та розчинна

Серед акційних пропозицій на каву – продукція "Чорна Карта" та Nescafe.

Кава "Чорна Карта" "Арабіка" мелена, 230 г – 140,60 грн замість 237,70 грн (−40%).

замість 237,70 грн (−40%). Кава "Чорна Карта" Gold розчинна сублімована, 120 г – 151,80 грн замість 256,60 грн (−40%).

замість 256,60 грн (−40%). Кава "Чорна Карта" Gold розчинна, 200 г – 252,10 грн замість 425,90 грн (−40%).

замість 425,90 грн (−40%). Кава Nescafe Espresso розчинна з густою пінкою, 150 г – 302 грн замість 504 грн (−40%).

замість 504 грн (−40%). Кава Nescafe Gold розчинна сублімована, 280 г – 410,50 грн замість 685 грн (−40%).

замість 685 грн (−40%). Кава Nescafe Gold розчинна сублімована, 200 г – 296,50 грн замість 494,60 грн (−40%).

В "АТБ" з 21 до 27 жовтня діють знижки на мелену й розчинну каву

Молочні продукти, йогурти та сири

До сніданку чи на перекус можна придбати йогурти, кисломолочний сир, тверді та плавлені сири зі знижкою.

Йогурт "Галичина" "Злаки" 2,2%, 300 г – 24,40 грн замість 37,60 грн (−35%).

замість 37,60 грн (−35%). Йогурт "Галичина" "Полуниця" 2,2%, 300 г – 24,40 грн замість 37,60 грн (−35%).

замість 37,60 грн (−35%). Йогурт "Галичина" безлактозний без цукру 2,2%, 300 г – 26,90 грн замість 41,40 грн (−35%).

замість 41,40 грн (−35%). Йогурт "Галичина" "Карпатський" без цукру 2,2%, 0,55 кг – 39,90 грн замість 61,40 грн (−35%).

замість 61,40 грн (−35%). Йогурт Delisssimo Fantasia з вишневим джемом 6,3%, 118 г – 27,50 грн замість 38,40 грн (−28%).

замість 38,40 грн (−28%). Йогурт Delisssimo Fantasia зі злаковими зірочками в шоколадній глазурі 6,3%, 102 г – 30,30 грн замість 42,30 грн (−28%).

замість 42,30 грн (−28%). Йогурт Delisssimo Fantasia з хрусткими кульками зі смаком солоної карамелі 6,3%, 99 г – 30,30 грн замість 42,30 грн (−28%).

замість 42,30 грн (−28%). Йогурт Delisssimo Fantasia із шоколадними кульками 6,3%, 100 г – 30,30 грн замість 42,30 грн (−28%).

замість 42,30 грн (−28%). Йогурт Milupa "Банан-суниця" 2,1%, 207 г – 17,90 грн замість 24,30 грн (−26%).

замість 24,30 грн (−26%). Йогурт Milupa "Малина" з біфідобактеріями 2,1%, 207 г – 17,90 грн замість 24,30 грн (−26%).

замість 24,30 грн (−26%). Йогурт Milupa "Полуниця-банан" 2,1%, 207 г – 17,90 грн замість 24,30 грн (−26%).

замість 24,30 грн (−26%). Йогурт Milupa "Банан-абрикос" 2,1%, 207 г – 17,90 грн замість 24,30 грн (−26%).

замість 24,30 грн (−26%). Молоко "Яготинське для дітей" вітамінізоване 3,2%, 0,95 кг – 55,90 грн замість 76,90 грн (−27%).

замість 76,90 грн (−27%). Сир кисломолочний "Білоцерківський" 9%, 350 г – 72,90 грн замість 100,40 грн (−27%).

замість 100,40 грн (−27%). Сир кисломолочний "Білоцерківський" 5%, 350 г – 66,90 грн замість 91,90 грн (−27%).

замість 91,90 грн (−27%). Сир кисломолочний "Білоцерківський" нежирний, 350 г – 61,90 грн замість 84,90 грн (−27%).

замість 84,90 грн (−27%). Сир твердий Dziugas 40%, витримка 12 місяців, подрібнений, 100 г – 83,90 грн замість 115,90 грн (−27%).

замість 115,90 грн (−27%). Сир твердий Dziugas 40%, 180 г – 149,90 грн замість 205,90 грн (−27%).

замість 205,90 грн (−27%). Сир твердий Dziugas 40%, тертий, 100 г – 72,90 грн замість 99,90 грн (−27%).

замість 99,90 грн (−27%). Сир напівтвердий Ryki Edam 45% пластинами, 135 г – 59,90 грн замість 88,90 грн (−32%).

замість 88,90 грн (−32%). Сир напівтвердий Ryki Maasdam 45% пластинами, 135 г – 59,90 грн замість 88,90 грн (−32%).

замість 88,90 грн (−32%). Сир напівтвердий Ryki Caesar 45% пластинами, 135 г – 59,90 грн замість 88,90 грн (−32%).

замість 88,90 грн (−32%). Сир плавлений Molendam Hollander 38%, 70 г – 18,90 грн замість 27,50 грн (−31%).

замість 27,50 грн (−31%). Сир плавлений Molendam Julienne 38%, 70 г – 18,90 грн замість 27,50 грн (−31%).

замість 27,50 грн (−31%). Сир плавлений Molendam Vershkoviy 45%, 70 г – 18,90 грн замість 27,50 грн (−31%).

Йогурти "Галичина" та десерти Delisssimo Fantasia увійшли до акційного переліку "АТБ"

М’ясні вироби, пельмені та снеки

У переліку є пельмені, ковбаса, сардельки, сушені курячі слайси та снеки.

Пельмені "Три Ведмеді" "Мішутка" філейні, 0,65 кг – 125,90 грн замість 215,90 грн (−41%).

замість 215,90 грн (−41%). Пельмені "Три Ведмеді" "Мішутка" з м’ясом індички, 0,65 кг – 139,90 грн замість 239,90 грн (−41%).

замість 239,90 грн (−41%). Пельмені "Три Ведмеді" "Мішутка" з телятиною, 450 г – 104,90 грн замість 178,90 грн (−41%).

В "АТБ" до 27 жовтня діють знижки на пельмені "Три Ведмеді"

Виріб фаршевий "Ковбасний ряд" / "Розумний вибір" "Баварський" напівкопчений, 420 г – 71,90 грн замість 110,90 грн (−35%).

замість 110,90 грн (−35%). Ковбаса "М’ясна лавка" / "Своя лінія" "Лікарська" варена, 0,55 кг – 127,90 грн замість 196,90 грн (−35%).

замість 196,90 грн (−35%). Сардельки "М’ясна лавка" / "Своя лінія" із сиром – 247,89 грн замість 354,45 грн (−30%).

В "АТБ" до 27 жовтня зі знижками продають ковбасні вироби та сардельки

Слайси РябChick із курячого філе із соєвим соусом, 30 г – 58,90 грн замість 88,40 грн (−33%).

замість 88,40 грн (−33%). Слайси РябChick із курячого філе з перцем і паприкою, 30 г – 58,90 грн замість 88,40 грн (−33%).

замість 88,40 грн (−33%). Слайси РябChick із курячого філе зі смаком сиру Гауда, 50 г – 88,80 грн замість 132,80 грн (−33%).

замість 132,80 грн (−33%). Снеки "Своя лінія" пшенично-картопляні зі смаком бекону, 140 г – 41,90 грн замість 59,90 грн (−30%).

замість 59,90 грн (−30%). Снеки "Своя лінія" пшенично-картопляні зі смаком курячих крилець барбекю, 140 г – 41,90 грн замість 59,90 грн (−30%).

До 27 жовтня в "АТБ" зі знижками продають курячі слайси та снеки

Крабові палички "Своя лінія" заморожені, 250 г – 51,90 грн замість 74,90 грн (−30%).

замість 74,90 грн (−30%). Крабові палички "Своя лінія" охолоджені, 240 г – 57,50 грн замість 82,60 грн (−30%).

замість 82,60 грн (−30%). Насіння соняшнику "День у День" несолоне смажене, 150 г – 27,50 грн замість 39,50 грн (−30%).

замість 39,50 грн (−30%). Насіння соняшнику "День у День" солоне смажене, 150 г – 27,50 грн замість 39,50 грн (−30%).

Вода, соки та безалкогольні напої

Зі знижками продають мінеральну воду, газовані напої та нектари.

Вода "Своя лінія" "Поляна Купель" мінеральна лікувально-столова сильногазована, 1,5 л – 26,50 грн замість 48,90 грн (−45%).

замість 48,90 грн (−45%). Вода "Своя лінія" "Поляна Купель" мінеральна лікувально-столова сильногазована, 0,5 л – 26,50 грн замість 46,50 грн (−43%).

замість 46,50 грн (−43%). Вода DETOX природна мінеральна лікувально-столова сильногазована, 1,2 л – 49,90 грн замість 79,40 грн (−37%).

замість 79,40 грн (−37%). Вода "Своя лінія" "Поляна Квасова" мінеральна лікувально-столова сильногазована, 0,5 л – 29,90 грн замість 47,50 грн (−37%).

замість 47,50 грн (−37%). Напій "Своя лінія" Lemon сильногазований, 2 л – 34,90 грн замість 58,90 грн (−40%).

замість 58,90 грн (−40%). Напій "Живчик" газований, 2 л – 43,50 грн замість 65,90 грн (−33%).

замість 65,90 грн (−33%). Напій "Живчик" негазований, 2 л – 43,50 грн замість 65,90 грн (−33%).

замість 65,90 грн (−33%). Нектар Jaffa "Тропічні фрукти" мультифруктовий, 0,95 л – 64,50 грн замість 95,90 грн (−32%).

замість 95,90 грн (−32%). Нектар Jaffa "Вишня", 0,95 л – 64,50 грн замість 95,40 грн (−32%).

замість 95,40 грн (−32%). Нектар Jaffa Select "Банан-полуниця", 0,95 л – 63,50 грн замість 93,90 грн (−32%).

замість 93,90 грн (−32%). Манго "Зіба" шматочками, 200 г – 43,90 грн замість 63,40 грн (−30%).

З 21 до 27 жовтня в "АТБ" зі знижками продають воду, газовані напої та нектари

Пиво, винні напої та вино

Серед акційних пропозицій – різні види пива, газовані винні напої, плодове й ігристе вино.

Пиво Zibert 1906 світле, 2,4 л – 65,50 грн замість 115 грн (−43%).

замість 115 грн (−43%). Пиво Stella Artois, 0,5 л – 41,50 грн замість 67,90 грн (−38%).

замість 67,90 грн (−38%). Пиво Stella Artois у жерстяній банці, 0,5 л – 37,90 грн замість 61,90 грн (−38%).

замість 61,90 грн (−38%). Пиво "Львівське 1715" Premium Lager, 2,4 л – 75,90 грн замість 123,30 грн (−38%).

замість 123,30 грн (−38%). Пиво Hike Berry нефільтроване в жерстяній банці, 0,5 л – 31,50 грн замість 48,60 грн (−35%).

замість 48,60 грн (−35%). Пиво Hike Blanche світле нефільтроване, 0,5 л – 31,50 грн замість 48,60 грн (−35%).

замість 48,60 грн (−35%). Пиво Hike Premium світле, 0,5 л – 31,50 грн замість 48,60 грн (−35%).

замість 48,60 грн (−35%). Пиво Seth & Riley’s Garage зі смаком лимона 4,6%, 0,9 л – 54,50 грн замість 82,60 грн (−34%).

замість 82,60 грн (−34%). Пиво "Львівське М’яке" у ПЕТ-пляшці, 1,12 л – 49,90 грн замість 75,40 грн (−33%).

замість 75,40 грн (−33%). Пиво Obolon Premium Extra Brew світле, набір 4 × 0,5 л, 4,6% – 119 грн замість 179,70 грн (−33%).

замість 179,70 грн (−33%). Пиво "Чернігівське" світле, 0,5 л – 25,90 грн замість 38,90 грн (−33%).

замість 38,90 грн (−33%). Пиво "Вепр Лютий" "Медова Вишня" у жерстяній банці, 0,5 л – 29,90 грн замість 44,90 грн (−33%).

замість 44,90 грн (−33%). Пиво "Львівське М’яке" світле в жерстяній банці, 0,48 л – 28,50 грн замість 42,70 грн (−33%).

замість 42,70 грн (−33%). Пиво безалкогольне Zibert Grapefruit у жерстяній банці, 0,5 л – 27,50 грн замість 40,80 грн (−32%).

замість 40,80 грн (−32%). Напій винний Fratelli Rosato газований напівсолодкий рожевий, 0,75 л – 138 грн замість 230,70 грн (−40%).

замість 230,70 грн (−40%). Напій винний Fratelli Moscato Bianco газований напівсолодкий білий, 0,75 л – 138 грн замість 230,70 грн (−40%).

замість 230,70 грн (−40%). Вино ARMEN BAGRANYAN "Ожина" червоне напівсолодке плодове, 0,75 л – 73 грн замість 121,90 грн (−40%).

замість 121,90 грн (−40%). Вино ARMEN BAGRANYAN "Гранат" червоне напівсолодке плодове, 0,75 л – 79,50 грн замість 132,50 грн (−40%).

замість 132,50 грн (−40%). Вино Marengo ігристе біле напівсолодке, 0,75 л – 174,90 грн замість 250,90 грн (−30%).

замість 250,90 грн (−30%). Лікер Jim Beam Apple 32,5%, 0,5 л – 378 грн замість 664 грн (−43%).

замість 664 грн (−43%). Лікер Krupnik Cappuccino 16%, 0,5 л – 175,50 грн замість 236,90 грн (−25%).

До 27 жовтня в "АТБ" зі знижками продають пиво та винні напої

Соуси, майонез і приправи

Для домашніх страв можна придбати майонез, кетчуп, соуси та універсальну приправу.

Майонез "Королівський Смак" "Королівський" 67%, 340 г – 36,90 грн замість 55,50 грн (−33%).

замість 55,50 грн (−33%). Майонез Olis "Чудовий" 50%, 300 г – 35,90 грн замість 53,90 грн (−33%).

замість 53,90 грн (−33%). Майонез Olis "Провансаль Столовий" 67%, 300 г – 40,90 грн замість 61,40 грн (−33%).

замість 61,40 грн (−33%). Майонез Торчин "Європейський" 72%, 0,5 кг – 75,50 грн замість 108,40 грн (−30%).

замість 108,40 грн (−30%). Майонез Торчин "Домашній" 50%, 0,5 кг – 64,50 грн замість 92,50 грн (−30%).

замість 92,50 грн (−30%). Кетчуп "Королівський Смак" "Лагідний", 350 г – 27,30 грн замість 40,90 грн (−33%).

замість 40,90 грн (−33%). Приправа Торчин "10 овочів" універсальна, 250 г – 69,90 грн замість 104,90 грн (−33%).

замість 104,90 грн (−33%). Соус Торчин "Сацебелі", 200 г – 29,90 грн замість 42,90 грн (−30%).

замість 42,90 грн (−30%). Соус Торчин "Бургер", 200 г – 29,90 грн замість 42,90 грн (−30%).

замість 42,90 грн (−30%). Соус Торчин "Тартар", 200 г – 29,90 грн замість 42,90 грн (−30%).

В "АТБ" зі знижками продають соуси, майонез і приправи для домашніх страв

Побутова хімія та товари для дому

У цій категорії – засоби для прання й миття посуду, паперові вироби та товари для кухні.

Засіб для прання Ariel Aqua Puder Color, 3 кг – 421,90 грн замість 671,50 грн (−37%).

замість 671,50 грн (−37%). Гель для прання iGEL Universal, 2 л – 174,90 грн замість 261,60 грн (−33%).

замість 261,60 грн (−33%). Кондиціонер для тканин Felce Azzurra "Роза і Лотос" / "Чиста свіжість", 2 л – 175,90 грн замість 249 грн (−29%).

замість 249 грн (−29%). Засіб для миття дитячого посуду Satin Organic Balance, 550 мл – 35,50 грн замість 55,90 грн (−36%).

замість 55,90 грн (−36%). Папір туалетний Zewa Deluxe Peach ароматизований, тришаровий, 4 рулони – 93,50 грн замість 161,40 грн (−42%).

замість 161,40 грн (−42%). Папір туалетний Zewa Deluxe Pure White, тришаровий, 4 рулони – 93,50 грн замість 161,40 грн (−42%).

замість 161,40 грн (−42%). Серветки вологі "Розумний вибір" універсальні, 72 шт. – 26,90 грн замість 39,90 грн (−32%).

замість 39,90 грн (−32%). Серветки паперові "Розумний вибір" білі одношарові, 200 шт. – 28,50 грн замість 41,90 грн (−31%).

замість 41,90 грн (−31%). Рушники паперові "Своя лінія" білі двошарові з тисненням, 1 рулон – 100,90 грн замість 142,60 грн (−29%).

замість 142,60 грн (−29%). Плівка харчова "Своя лінія", 80 м – 54,50 грн замість 76,90 грн (−29%).

замість 76,90 грн (−29%). Пакети для сміття "Своя лінія" з ручками, 35 л, 30 шт. – 30,90 грн замість 44 грн (−29%).

В "АТБ" до 27 жовтня діють знижки на засоби для прання та миття посуду

Засоби гігієни та догляду

Зі знижками продають прокладки, мило, шампунь, креми, зубну пасту та інші товари щоденного вжитку.

Прокладки Libresse Natural Care Ultra Normal, 10 шт. – 35,50 грн замість 59,70 грн (−40%).

замість 59,70 грн (−40%). Щоденні прокладки Libresse Natural Care Normal з екстрактами алое вера та ромашки, 40 шт. – 63,50 грн замість 106 грн (−40%).

замість 106 грн (−40%). Прокладки Libresse Invisible Normal, 10 шт. – 39,90 грн замість 66,50 грн (−40%).

замість 66,50 грн (−40%). Прокладки Libresse Ultra нічні, 10 шт. – 45,90 грн замість 76,50 грн (−40%).

замість 76,50 грн (−40%). Крем Nivea Soft інтенсивний зволожувальний для обличчя, рук і тіла, 75 мл – 69,90 грн замість 107,70 грн (−35%).

замість 107,70 грн (−35%). Рідке дитяче мило Satin Natural Balance, 250 мл – 34,90 грн замість 54,60 грн (−36%).

замість 54,60 грн (−36%). Крем-мило рідке "День у День" "Маракуя та авокадо" / "Манго та ананас", 460 мл – 27,90 грн замість 40,80 грн (−31%).

замість 40,80 грн (−31%). Паста зубна Colgate "Захист від карієсу Fresh Mint", 120 мл – 43,50 грн замість 64,90 грн (−32%).

замість 64,90 грн (−32%). Паста зубна Blend-a-med 3DWhite "Арктична свіжість", 75 мл – 65,90 грн замість 89 грн (−25%).

замість 89 грн (−25%). Паста зубна Blend-a-med 3DWhite "З деревним вугіллям", 75 мл – 65,90 грн замість 89 грн (−25%).

замість 89 грн (−25%). Шампунь Head & Shoulders "Основний догляд і свіжість ментолу", 0,5 л – 215,50 грн замість 303,60 грн (−29%).

замість 303,60 грн (−29%). Колготки жіночі "Своя лінія" Classic Pantyhose 40 чорні, розміри 3–5 – 64,90 грн замість 99,90 грн (−35%).

замість 99,90 грн (−35%). Колготки жіночі "Своя лінія" Classic Pantyhose 40 бежеві/кольору капучино, розміри 3–5 – 64,90 грн замість 99,90 грн (−35%).

До 27 жовтня в "АТБ" зі знижками продають туалетний папір Zewa Deluxe

Дитячі підгузки та продукти

Серед акційних пропозицій є підгузки-трусики Huggies і дитячі молочні продукти.

Підгузки-трусики Huggies Little Movers Pants, розмір 4, 30 шт. – 369 грн замість 523,60 грн (−29%).

замість 523,60 грн (−29%). Підгузки-трусики Huggies Little Movers Pants, розмір 5, 28 шт. – 369 грн замість 523,60 грн (−29%).

замість 523,60 грн (−29%). Підгузки-трусики Huggies Movers Pants, розмір 6, 26 шт. – 369 грн замість 523,60 грн (−29%).

замість 523,60 грн (−29%). Сирок кисломолочний Milupa з біфідобактеріями 4%, 90 г – 14,90 грн замість 20,20 грн (−26%).

замість 20,20 грн (−26%). Сирок Milupa "Банан-суниця" без цукру 3%, 90 г – 15,90 грн замість 21,50 грн (−26%).

замість 21,50 грн (−26%). Сирок Milupa "Банан-абрикос" без цукру 3%, 90 г – 15,90 грн замість 21,50 грн (−26%).

В "АТБ" підгузки-трусики Huggies продають зі знижкою 29% до 27 жовтня

Знижки в АТБ діятимуть з 21 до 27 жовтня. Перед покупкою перевірте ціну безпосередньо в магазині: наявність товарів та умови акції можуть відрізнятися залежно від торгової точки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що всередині протеїнових батончиків з "АТБ" та чи відрізняються вони від продукції "Сільпо".