Почти минус 80 грн за килограмм: в "АТБ" заканчивается акция на популярные конфеты Roshen

Популярные сладости "Рошен" можно купить по 202,50 грн за килограмм.

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В сети "АТБ" действуют приятные скидки до 27 октября включительно. Среди акционных предложений – популярные конфеты "Рошен" Galaretka, на килограмме которых можно сэкономить почти 80 грн.

Обычная цена конфет составляла 280,99 грн за килограмм. На время акции ее снизили до 202,50 грн. Заявленная скидка на сладости – 27%. Об этом пишет "Телеграф".

Подробнее в материале: "Кофе, мороженое и бытовая химия со скидками: какие предложения действуют в "АТБ" на этой неделе".

Конфеты Galaretka в "АТБ" продают со скидкой 27% до 27 октября

Разница между прежней и акционной стоимостью составляет 78,49 грн на каждом килограмме. Именно столько останется от суммы, которую пришлось бы потратить на такое же количество Galaretka по обычной цене.

Для тех, кто планировал купить эти конфеты, предложение позволяет потратить меньше на привычные сладости к чаю или угощение. Акционная стоимость указана за килограмм, поэтому сумма покупки будет зависеть от выбранного веса.

Как сообщал "Телеграф", в сети "АТБ" четыре разновидности шоколада Roshen Lacmi продают по 37,90 грн за плитку вместо 67,90 грн. Акционная цена действует до 27 октября – согласно данным о скидке. Это на 30 грн меньше обычной цены, скидка составляет 44%.