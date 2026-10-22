На 270 грн дешевше: "АТБ" оголосив шалені знижки на всі види кави

Серед пропозицій є мелена арабіка, сублімована Gold та Espresso з густою пінкою

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У мережі "АТБ" з 21 до 27 жовтня діють знижки 40% на шість позицій кави "Чорна Карта" та Nescafe. Акційні пропозиції охоплюють мелену й розчинну каву в упаковках від 120 до 280 г, повідомляє "Телеграф".

Більше читайте у матеріалі: Кава, морозиво й побутова хімія зі знижками: які пропозиції діють в "АТБ" цього тижня

Скільки коштує кава "Чорна Карта"

Мелену каву "Чорна Карта" "Арабіка", 230 г, продають за 140,60 грн замість 237,70 грн. Це найдешевша упаковка серед шести зазначених пропозицій.

Розчинна сублімована "Чорна Карта" Gold, 120 г, коштує 151,80 грн замість 256,60 грн.

За більшу упаковку розчинної "Чорна Карта" Gold, 200 г, покупці заплатять 252,10 грн. До зниження ціни вона коштувала 425,90 грн.

В "АТБ" діють акційні ціни на мелену та розчинну каву

Ціни на Nescafe Espresso та Gold

Розчинну каву Nescafe Espresso з густою пінкою, 150 г, пропонують за 302 грн замість 504 грн.

Сублімована Nescafe Gold в упаковці 280 г коштує 410,50 грн замість 685 грн.

Меншу упаковку розчинної сублімованої Nescafe Gold, 200 г, продають за 296,50 грн замість 494,60 грн.

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