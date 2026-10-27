Не викидайте шкаралупу волоських горіхів: узимку вона точно стане в пригоді

З половинок можна зробити невеликі годівниці, які допоможуть птахам у холоди.

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Шкаралупу волоських горіхів використовують у саду та для опалення. Із неї також можна зробити годівнички для птахів. Для цього кілька шкаралупок із кормом прикріплюють до дерев’яної основи й підвішують на гілку.

Такий спосіб показав автор YouTube-каналу Gluetube Craft. Половинки горіхів у цій годівничці слугують окремими чашечками для корму.

Як зробити годівничку зі шкаралупи горіха

Для простої підвісної годівнички знадобляться волоські горіхи, міцна нитка або мотузка, дриль, камінь або противага. Як корм підійде готова суміш для птахів або насіння: кукурудза, соняшник, пшениця, просо, овес. Скріпити корм допоможе несолоне сало або арахісова паста без добавок.

Просвердліть по краю дерев’яного кружальця вісім отворів, а в центрі – ще один. У шкаралупках також зробіть отвори для кріплення. Обв’яжіть камінь окремим відрізком мотузки, пропустіть кінці через отвір у центрі основи й зав’яжіть вузол. Вантаж має бути приблизно за 7–8 см під кружальцем.

Із шкаралупи волоських горіхів можна зробити годівничку для птахів. Скріншот: Gluetube Craft/YouTube

Протягніть довгу мотузку через отвори в основі. Поперек неї закріпіть гілочку, а половинки горіхів нанизуйте денцем до дерева. Із вільних кінців нитки зробіть петлі для підвішування та зв’яжіть їх угорі. Вийдуть чотири невеликі чашечки: у них можна насипати насіння соняшнику або покласти горіхи.

Годівничка зі шкаралупи волоських горіхів допоможе підгодовувати птахів узимку. Скріншот: Gluetube Craft/YouTube

Чим наповнювати годівнички та де їх вішати

Для жирової суміші використовуйте тільки несолоне сало й арахісову пасту без цукру, солі та ароматизаторів. Насіння можна додатково подрібнити. Підвішуйте годівнички вище й подалі від місць, куди можуть дістатися коти.

Якщо почали підгодовувати птахів, регулярно поповнюйте корм до весни. У холодну погоду вони звикають до постійного джерела їжі. Маленькі шкаралупки вміщують мало корму, тому не залишайте їх надовго порожніми.

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити волоські горіхи без шуму й пилу.