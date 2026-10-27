Не выбрасывайте скорлупу грецких орехов: зимой она точно пригодится

Из половинок можно сделать небольшие кормушки, которые помогут птицам в холода

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Скорлупу грецких орехов используют в саду и для отопления. Из неё также можно сделать кормушки для птиц. Для этого несколько скорлупок с кормом крепят к деревянной основе и подвешивают на ветку.

Такой способ показал автор YouTube-канала Gluetube Craft. Половинки орехов в этой кормушке служат отдельными чашечками для корма.

Как сделать кормушку из скорлупы ореха

Для простой подвесной кормушки понадобятся грецкие орехи, прочная нить или бечёвка, дрель, камень или противовес. В качестве корма подойдут готовая смесь для птиц или семена: кукуруза, подсолнечник, пшеница, просо, овёс. Скрепить корм поможет несолёное сало или арахисовая паста без добавок.

Просверлите по краю деревянного кружка восемь отверстий, а в центре – ещё одно. В скорлупках тоже сделайте отверстия для крепления. Обвяжите камень отдельным отрезком бечёвки, пропустите концы через отверстие в центре основы и завяжите узел. Груз должен находиться примерно в 7–8 см под кружком.

Из скорлупы грецких орехов можно сделать кормушку для птиц. Скриншот: Gluetube Craft/YouTube

Проденьте длинную бечёвку через отверстия в основе. Поперёк неё закрепите веточку, а половинки орехов нанизывайте донышком к дереву. Из свободных концов нити сделайте петли для подвешивания и свяжите их сверху. Получатся четыре небольшие чашечки: в них можно насыпать семена подсолнечника или положить орехи.

Кормушка из скорлупы грецких орехов поможет подкармливать птиц зимой. Скриншот: Gluetube Craft/YouTube

Чем наполнять кормушки и где их вешать

Для жировой смеси используйте только несолёное сало и арахисовую пасту без сахара, соли и ароматизаторов. Семена и семечки можно дополнительно измельчить. Подвешивайте кормушки повыше и подальше от мест, куда могут добраться кошки.

Если начали подкармливать птиц, пополняйте корм регулярно до весны. В холода они привыкают к постоянному источнику пищи. Маленькие скорлупки вмещают немного корма, поэтому не оставляйте их надолго пустыми.

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