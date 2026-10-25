Не сміття, а скарб для саду: як використовувати шкаралупу волоських горіхів

Шкаралупу можна використовувати для кімнатних рослин, для саду і в боротьбі зі шкідниками

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Волоські горіхи містять багато корисних речовин і є джерелом корисних жирів. Після чищення шкаралупу зазвичай викидають, хоча вона може стати в пригоді для кімнатних рослин і в саду.

Розповідаємо, як її використовувати.

Шкаралупа волоських горіхів у квітковому горщику

Шкаралупу можна використовувати як дренаж у квітковому горщику. Подрібніть її на дрібні шматочки й насипте на дно. Потім додайте субстрат і посадіть рослину.

Шкаралупа поживніша за звичайний керамзит: вона містить речовини, необхідні для росту й розвитку рослин. Якщо в субстраті буде забагато води, шкаралупа вбере її надлишок і запобігатиме загниванню коренів.

Можна також розсипати шкаралупу по поверхні субстрату в квітковому горщику або ящику. Вона стане цікавою прикрасою та допоможе запобігти появі негарних мінеральних відкладень і плісняви, які зазвичай утворюються в таких місцях. Запах горіхів також відлякуватиме шкідливих личинок молі.

Шкаралупа волоських горіхів може стати мульчею для садових рослин. Фото згенеровано ШІ

Як використовувати шкаралупу волоських горіхів у саду

Шкаралупа волоських горіхів містить фосфор, калій, натрій, залізо, магній, мідь і цинк, повідомляє чеський сайт про садівництво Nase Zahrada . Вона також є важливим джерелом йоду. Завдяки такому складу шкаралупа може стати повністю натуральним добривом: її спалюють разом із деревиною, а утвореним попелом посипають рослини, які ростуть просто неба.

Якщо шкаралупи накопичилося багато, використовуйте її як мульчу. Вона допоможе зберегти вологу в ґрунті, зупинить ріст бур’янів і захистить рослини від різких перепадів температури. Шкаралупа волоських горіхів містить юглон, який відлякує шкідників – полівок, мишей і мурах. А її гострі краї стануть перешкодою для слимаків.

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