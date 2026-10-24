Не поспішайте викидати: як зробити з набридлих джинсів стильну річ (фото)
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Денім дуже стильно поєднується з контрастними тканинами та мереживом
Дівчина показала, як перетворює старі джинси на оригінальні штани в стилі гранж. Вона робить великі розрізи на штанинах і вшиває під них кольорові вставки з мереживом.
Відео результату своєї роботи майстриня показала у соцмережі в TikTok. Замість того щоб викидати набридлі штани, вона використовує їх як основу для стильного одягу.
До деніму дівчина підбирає яскраві відрізи тканини та мереживо. Спершу вона готує підкладку: на швейній машинці нашиває мереживо на кольорову основу. Коли крізь ажурний верхній шар просвічує колір підкладки, вставка набуває виразної контрастної текстури.
Потім авторка береться за джинси. На штанинах робить великі симетричні розрізи й навмисно розтріпує краї. Потертості та торочка стають частиною дизайну: груба фактура деніму обрамляє мереживні ділянки.
Підготовлені вставки дівчина пришиває з виворітного боку, під розрізи. Кольорова тканина з мереживом закриває отвори зсередини й видніється крізь широкі "віконця" на штанинах.
Дівчина показала, як виглядають оновлені джинси на її фігурі. Один з варіантів – темні широкі джинси з червоно-чорною підкладкою. Насичений колір під чорним мереживом і рвані краї надають штанам драматичного вигляду.
Ще одне її творіння – білі джинси з ніжно-рожевими мереживними вставками й невеликими червоними бантиками. Для них майстриня обрала світлішу палітру та додала дрібний декор.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українка перетворює речі для немовлят, з яких малюки вже виросли, на затишні меморі-пледи. Це чудовий спосіб зберегти спогади про той час, коли дитина була зовсім крихітною.