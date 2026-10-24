Не поспішайте викидати: як зробити з набридлих джинсів стильну річ (фото)

Денім дуже стильно поєднується з контрастними тканинами та мереживом

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Дівчина показала, як перетворює старі джинси на оригінальні штани в стилі гранж. Вона робить великі розрізи на штанинах і вшиває під них кольорові вставки з мереживом.

Відео результату своєї роботи майстриня показала у соцмережі в TikTok. Замість того щоб викидати набридлі штани, вона використовує їх як основу для стильного одягу.

До деніму дівчина підбирає яскраві відрізи тканини та мереживо. Спершу вона готує підкладку: на швейній машинці нашиває мереживо на кольорову основу. Коли крізь ажурний верхній шар просвічує колір підкладки, вставка набуває виразної контрастної текстури.

Старі джинси можна перетворити на штани в стилі гранж за допомогою кольорових вставок

Потім авторка береться за джинси. На штанинах робить великі симетричні розрізи й навмисно розтріпує краї. Потертості та торочка стають частиною дизайну: груба фактура деніму обрамляє мереживні ділянки.

Кольорову тканину під чорним мереживом пришивають під розрізи на джинсах

Підготовлені вставки дівчина пришиває з виворітного боку, під розрізи. Кольорова тканина з мереживом закриває отвори зсередини й видніється крізь широкі "віконця" на штанинах.

Дівчина показала, як виглядають оновлені джинси на її фігурі. Один з варіантів – темні широкі джинси з червоно-чорною підкладкою. Насичений колір під чорним мереживом і рвані краї надають штанам драматичного вигляду.

Старі джинси можна оновити, вшивши під розрізи кольорові вставки з мереживом

Ще одне її творіння – білі джинси з ніжно-рожевими мереживними вставками й невеликими червоними бантиками. Для них майстриня обрала світлішу палітру та додала дрібний декор.

Старі джинси можна оновити ніжно-рожевими мереживними вставками й невеликими бантиками

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка перетворює речі для немовлят, з яких малюки вже виросли, на затишні меморі-пледи. Це чудовий спосіб зберегти спогади про той час, коли дитина була зовсім крихітною.