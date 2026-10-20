Моторошна прикраса з "АТБ" підкорює українців. Як виглядає та скільки коштує
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Ця дрібничка створить атмосферу до найстрашнішого свята року
В "АТБ" з'явилася по-милому моторошна прикраса на Геловін, який відзначається 31 жовтня. Це — маленький ліхтар Джека.
Своєю знахідкою у соцмережі Threads поділилася користувачка з ніком sindoreitheelf. Вона показала маленький пластиковий гарбузик, що світиться, ніби із зловісною, але насправді чарівною посмішкою.
Скільки коштує маленький ліхтар Джека в "АТБ"
Ця мила дрібничка, яка створить атмосферу свята у домі, офіційно називається "прикраса карнавальна з Led-підсвічуванням "Halloween", важить 0.03 кг та коштує 49.90 грн. Код товару — 195821.
Ліхтарик в наявності не у всіх "АТБ" України. Перевірити наявність у своєму супермаркеті можна на сайті мережі.
У коментарях українці діляться враженнями від прикраси. Комусь здається, що у гарбузика єхидна посмішка, але більшість — у захваті.
Раніше "Телеграф" розповідав, як до Геловіна перетворити дім на атмосферне місце майже за безплатно. Створити атмосферу "моторошности" допоможуть речі, які вже є під рукою: порожні банки, папір, картон та клаптики тканини. Трошки фантазії й почнеться справжня магія.