Не спішіть доливати розсіл у квашену капусту: хитрий лафхак з кришкою її врятує

Є простий спосіб зберегти соковиту заготовку

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Квашена капуста може підсихати, якщо розсіл перестає її повністю покривати. Не завжди потрібно відразу додавати рідину: іноді досить правильно притиснути капусту до банку. Для цього стане в нагоді чиста кришка — вона допоможе втримати овочі під розсолом і зберегти їх хрусткими.

Відповідний лайфхак був опублікований у соціальній мережі Instagram.

Як працює цей спосіб

При зберіганні квашеної капусти важливо, щоб верхній шар залишався на повітрі. Овочі, що виступають над розсолом, можуть потемніти, підсохнути і зіпсуватися.

Обережно ущільніть капусту і притисніть так, щоб розсіл повністю її покривав. Для цього підійде чиста кришка відповідного розміру або інший упор, який поміститься всередину ємності і утримає овочі під рідиною.

Кришка має бути чистою, без пошкоджень і не вступати в небажану реакцію з кислим середовищем. Вона має притискати капусту, а не герметично перекривати ємність зсередини.

Чому не варто одразу доливати воду

Розсіл зберігає соковитість квашеної капусти та створює умови для ферментації. Звичайна вода розбавить сіль і змінить середовище, в якому йде бродіння. Спочатку перевірте, чи дійсно рідини не вистачає, і спробуйте притиснути капусту нижче за її рівень.

Якщо розсолу і справді мало, додайте відповідний сольовий розчин, а не просту воду. Слідкуйте за чистотою ємності і не їжте капусту, якщо помітили ознаки псування – наприклад, неприємний гнильний запах або незвичайний колір.

Кришка допомагає утримувати квашену капусту під розсолом

Як правильно зберігати квашену капусту

Щоб капуста залишалася смачною та хрумкою, дотримуйтесь кількох правил:

повністю покривайте її розсолом;

використовуйте чисті ємності та приладдя;

зберігайте готову капусту в холодильнику або іншому потрібному холодному місці;

не залишайте овочі надовго відкритими та не допускайте забруднення розсолу.

Цей прийом допоможе утримати капусту під розсолом без зайвих маніпуляцій. Але кришка не замінює правильного зберігання та не робить зіпсований продукт безпечним.

Як повідомляв "Телеграф", квашену капусту рекомендують щільно утрамбувати в чистій ємності, щоб усередині не залишилося повітряних кишень, і повністю покрити розсолом — про це йдеться в рекомендаціях щодо засолювання. Так овочі менше контактують із повітрям, і ризик небажаних змін під час бродіння знижується. Для хрусткої капусти також важливі правильні пропорції солі та прохолодне місце для зберігання: за дуже високої температури вона може розм’якшитися.