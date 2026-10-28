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Не спешите доливать рассол в квашеную капусту: хитрый лайфхак с крышкой ее спасет

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Недостаток жидкости может негативно сказаться на качестве зимних заготовок
Недостаток жидкости может негативно сказаться на качестве зимних заготовок. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть простой способ сохранить заготовку сочной

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Квашеная капуста может подсыхать, если рассол перестает полностью ее покрывать. Не всегда нужно сразу добавлять жидкость: иногда достаточно правильно прижать капусту в банке. Для этого пригодится чистая крышка – она поможет удержать овощи под рассолом и сохранить их хрустящими.

Соответствующий лайфхак был опубликован в социальной сети Instagram.

Как работает этот способ

При хранении квашеной капусты важно, чтобы верхний слой не оставался на воздухе. Выступающие над рассолом овощи могут потемнеть, подсохнуть и испортиться.

Аккуратно уплотните капусту и прижмите так, чтобы рассол полностью ее покрывал. Для этого подойдет чистая крышка подходящего размера или другой пищевой упор, который поместится внутрь емкости и удержит овощи под жидкостью.

Крышка должна быть чистой, без повреждений и не вступать в нежелательную реакцию с кислой средой. Она должна прижимать капусту, а не герметично перекрывать емкость изнутри.

Почему не стоит сразу доливать воду

Рассол сохраняет сочность квашеной капусты и создает условия для ферментации. Обычная вода разбавит соль и изменит среду, в которой идет брожение. Сначала проверьте, действительно ли жидкости не хватает, и попробуйте прижать капусту ниже ее уровня.

Если рассола и правда мало, добавьте подходящий солевой раствор, а не простую воду. Следите за чистотой емкости и не ешьте капусту, если заметили признаки порчи – например, неприятный гнилостный запах или необычный цвет.

Руки прижимают крышку в банке с квашеной капустой и морковью
Крышка помогает удерживать квашеную капусту под рассолом

Как правильно хранить квашеную капусту

Чтобы капуста оставалась вкусной и хрустящей, соблюдайте несколько правил:

  • полностью покрывайте ее рассолом;
  • используйте чистые емкости и принадлежности;
  • храните готовую капусту в холодильнике или другом подходящем холодном месте;
  • не оставляйте овощи надолго открытыми и не допускайте загрязнения рассола.

Этот прием поможет удержать капусту под рассолом без лишних манипуляций. Но крышка не заменяет правильного хранения и не делает испорченный продукт безопасным.

Как сообщал "Телеграф", квашеную капусту рекомендуют плотно утрамбовать в чистой емкости, чтобы внутри не осталось воздушных карманов, и полностью покрыть рассолом – об этом говорится в рекомендациях по засолке. Так овощи меньше контактируют с воздухом, и риск нежелательных изменений во время брожения снижается. Для хрустящей капусты также важны правильные пропорции соли и прохладное место для хранения: при слишком высокой температуре она может размягчиться.

Теги:
#Сок #Капуста #Квашеная капуста #Лайфхак #Крышка