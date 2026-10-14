Переїзд з Києва до Тернополя на зиму: скільки коштує оренда, чи є робота та що з безпекою

Багато українців змушені шукати прихистку у західних областях

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Через активізацію ударів росіян по Києву, багато хто переїжджає зі столиці у західні області України. Переїзд до Тернополя може бути виправданий з погляду безпеки (хоча в місті теж бувають російські удари), але ціни на житло доволі високі.

Відстань від Києва до Тернополя по прямій — близько 370 км. Автодорогами — приблизно 492 км.

Ціни на житло в Тернополі

За даними порталу нерухомості ЛУН, середня вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири у Тернополі становить 18 000 грн за місяць. За останній рік ціни зросли приблизно на 80%. Ціни на "двушки" приблизно такі ж, або трохи вищі. Проте інколи є й дешевші пропозиції.

Ціни на оренду квартир у Тернополі, статистика. Графік: lun.ua

На популярному сайті з розміщення оголошень станом на 13 жовтня найдешевша пропозиція — 5000 гривень за оренду квартири у 18 "квадратів" на цокольному поверсі для однієї людини. Найдорожчий варіант — трикімнатна квартира в історичному центрі Тернополя площею 80 "квадратів" за 50 000 гривень. У плату входить прибиральниця, що приходить раз на тиждень.

Робота у Тернополі

Хоча Тернопіль досить компактне місто (особливо у порівнянні з Києвом), за роки повномасштабної війни воно стало одним із найбільших хабів на заході України для релокованого бізнесу та адаптації тих, хто змушений був переїхати з небезпечних регіонів. Станом на жовтень 2026 середня зарплата у Тернополі складає 29 000 гривень.

У місті можна знайти роботу у різних сферах. Є вакансії кухарів, офіціантів, адміністраторів готелів, продавців тощо. Також є робота на виробництві та у легкій промисловості: швачки, оператори виробничих ліній, вантажники, слюсарі, на будівництві та у логістиці потрібні водії, різноробочі, працівники складів.

Крім того, у комунальних закладах та приватних клініках/центрах є попит на лікарів, медсестер, вихователів та вчителів. Проте через наплив вимушених переселенців, пошуки роботи, яка влаштує, можуть затягнутися.

Набережна тернопільського Ставу. Фото: tamtour.com.ua

Безпекова ситуація та укриття

Росіяни, як і всю Україну тероризують Тернопіль та область обстрілами. Переважно атакують ударними безпілотниками типу Shahed та ракетами.

На жаль, в умовах жорстокої війни, яку Росія веде проти України, цілком безпечних місць в нашій країні немає. У порівнянні з Києвом, у Тернополі значно спокійніше, але жодної гарантованої безпеки бути не може. Станом на жовтень 2026 року в обласному центрі налічується близько 350 укриттів різних типів (сховища, протирадіаційні та найпростіші укриття).

Найтрагічнішу атаку на Тернопіль Росія здійснила у листопаді минулого року. Тоді російська ракета влучила у багатоповерхівку, кількість загиблих та зниклих сягнула 40 людей.

Кому може підійти Тернопіль

Переїзд із Києва до Тернополя найчастіше обирають родини з дітьми, які шукають більш безпечного місця та люди, які працюють віддалено. Серед плюсів міста — компактність та розвинена інфраструктура "в пішій доступності". Крім того, Тернопіль дуже гарне місто, з чудовою екологією, зеленими зонами та знаменитим Ставом у самому центрі.

Авторка матеріалу на початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, мала досвід евакуації з Сум до Тернополя та може підтвердити, що місто гарне, затишне та зручне для проживання. Місцеві мешканці були привітні та готові допомогти — від порад до каструлі супу. Водночас вимушений переїзд з рідної домівки — завжди непростий крок, і адаптація на новому місці потребує часу та зусиль.

Раніше "Телеграф" розповідав про переїзд з Києва до Львова. Скільки коштує оренда та чи виправдані витрати.