Переїхати з Києва на зиму до Луцька: скільки це коштує і що там зі світлом та обстрілами

Оренда за літо та початок осені зросла приблизно на 20%, а на Волині діють погодинні графіки відключення електрики

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Переїзд до Луцька на зиму може стати способом знайти спокійніше місце порівняно з прифронтовими регіонами. Але розраховувати на дешеве житло та безперебійну електрику не варто.

Попит на квартири перевищує пропозицію, на Волині вводять погодинні відключення, а російська атака на місто 14 жовтня забрала життя людей. Рішення про зимівлю тут залежить насамперед від бюджету на кілька місяців та умов у конкретному будинку.

Чому Луцьк обирають для зимівлі

З наближенням холодів люди переїжджають на захід України у пошуках спокійнішої обстановки та можливості менше залежати від наслідків обстрілів у своєму регіоні. Луцьк приваблює міською інфраструктурою обласного центру та спокійним ритмом життя. Сім’ї можуть обирати місто та заради можливості влаштувати дітей до школи. Але переїзд змінює повсякденні умови, а не гарантує безпеки на всю зиму.

"Сьогодні ми спостерігаємо переселення людей з інших місць. Найбільше у нас людей з Києва, Сум є Харків. Хочуть перезимувати, щоб діти ходили до школи в безпечних умовах", — розповіла представниця Волинського відділення Асоціації фахівців з нерухомості Тетяна Шевчук.

Вулиця у Луцьку

В осінньому огляді міст для переїзду Луцьк разом із Тернополем названо більш бюджетним варіантом порівняно із найбільш затребуваними західними обласними центрами. Серед переваг – більш доступне житло та спокійний ритм. Але це порівняльна оцінка, а не обіцянка, що квартиру легко знайти за невеликі гроші. Якщо переїзд, оренда та утримання житла оплачуються з одного сімейного бюджету, конкретна пропозиція важливіша за місце міста в рейтингу.

Є й обмеження, пов’язані з роботою: можливостей для кар’єри у Луцьку менше, ніж у Львові чи Івано-Франківську. Зимівля з вже наявним доходом і переїзд у розрахунку те, що одночасно вдасться знайти роботу, – різні за витратами та організацією рішення. Спокійніший ритм міста сам по собі не компенсує вартість оренди. Особливо якщо плануєте винаймати окрему квартиру, а не ділити її з іншими мешканцями.

Скільки просять за квартири та чому ціни відрізняються

За даними Тетяни Шевчук на кінець вересня, середня вартість оренди однокімнатної квартири у новобудові Луцька становила 12–16 тисяч гривень на місяць. Двокімнатні квартири коштували від 16 тисяч гривень. Трикімнатні коштували дорожче: підсумкова ціна залежить від стану житла, району та його характеристик. Ці орієнтири належать до місцевого ринку та допомагають оцінити щомісячні витрати ще до вибору конкретної адреси.

В огляді за вересень–жовтень 2026 року, підготовленому на основі даних ЛУН, OLX та ріелторів, для Тернополя та Луцька наводиться інший орієнтир: близько 18 000–18 100 гривень на місяць за одно- та двокімнатне житло. Ця сума вказана загальним рядком для двох міст. Тому при розрахунку вартості конкретної квартири в Луцьку корисніше порівнювати варіанти за кількістю кімнат, типом будинку та станом, а не вважати загальну цифру єдиною ціною всього ринку.

Ціни на оренду квартир в Луцьку/ЛУН

Старий житловий фонд та новобудови помітно відрізняються за ціною. Найдешевшими в огляді названі квартири у "хрущовках" та "чешках", найдорожчими — новобудови з ремонтом та технікою. За обмеженого бюджету вибір нового будинку одразу скорочує кількість доступних пропозицій. А вартість квартири з готовим обладнанням включає той рівень комфорту, заради якого частина орендарів і вибирає новобудови.

Ціни на оренду квартир в Луцьку/ЛУН

Чому важко знайти бюджетне житло і скільки коштує заселення

З липня по вересень оренда у Луцьку подорожчала приблизно на 20%. Головна причина – попит зростає швидше, ніж пропозиція квартир. Влітку та восени житло шукають студенти, а до них приєднуються люди, які переїжджають з інших регіонів України. У результаті за ті самі квартири конкурують і приїжджі на навчання, і сім’ї, яким потрібне житло на холодні місяці.

Особливо потрібні квартири біля навчальних закладів та у новобудовах. Серед районів із найбільшим попитом називають 55-й квартал, Привокзальний, центр, Львівську та ДПЗ. Для сім’ї, яка підбирає житло поряд зі школою, або студента, якому важливо швидко добиратися на заняття, розташування стає частиною витрат на переїзд. Зручну адресу доводиться шукати серед тих пропозицій, які залучають інших орендарів.

За цю квартиру мешканці разом платять 13 тисяч гривень на місяць, ще близько 2 тисяч гривень у середньому йде на комунальні послуги. При заселенні до щомісячної оренди додаються окремі витрати: депозит, який зазвичай дорівнює місячній платі, і комісія ріелтора, якщо житло знайшли через посередника. Тому бюджет першого місяця не обмежується сумою в оголошенні. Для тимчасового переїзду особливо відчутно: стартові платежі потрібно внести відразу, навіть якщо квартира потрібна тільки на зиму.

Що відбувається зі світлом на Волині

Переїзд до Луцька не позбавляє погодинних відключень електрики. На Волині їх застосовували 17 жовтня: згідно з оновленням компанії "Волиньобленерго" на 10:47, графік передбачав різні періоди відключень для 12 підчерг. Того ж дня погодинні графіки діяли також у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Західне розташування регіону саме собою не гарантує постійного електропостачання.

За графіком на 17 жовтня почергово 1.1 мали відключити з 10:00 до 14:00, 1.2 – з 14:00 до 17:30, 2.1 – з 17:30 до 21:00. Це приклади із конкретного денного розкладу, який змінювався протягом дня. Вони показують, з яким побутовим обмеженням доводиться рахуватися: електрики може не бути кілька годин поспіль. Такі перерви потрібно враховувати під час роботи з дому та виконання звичайних домашніх справ.

На сайті "Волиньобленерго" графік можна знайти по населеному пункту та вулиці. Компанія попереджає: фактичний час перемикань може відрізнятись від вказаного на 20–30 хвилин. Тому умови електропостачання потрібно перевіряти на адресу обраного житла. При зимівлі важливо враховувати не тільки ремонт та техніку в квартирі, але й те, як перерви у подачі електрики позначаться на побутових потребах родини.

Ситуацію ускладнила нова хвиля російських ударів вночі та вранці 17 жовтня. За інформацією Міністерства енергетики, атаки торкнулися енергетичної інфраструктури десяти областей, у тому числі Волинської. Частина споживачів залишилася без світла. На ранок електропостачання відновили більш ніж півмільйона споживачів, проте повторні атаки і повітряні тривоги заважали продовжувати роботи. Тому немає підстав вибирати Луцьк у розрахунку на відсутність відключень.

Обстріли

Вдень 14 жовтня 2026 року російські війська атакували Луцьк ударними дронами. Загинули шестеро людей, ще 13 постраждали, зокрема дитина. Удар припав, серед іншого, на оптовий склад європейських товарів "ЄвроГурт". Для тих, хто розглядає місто як місце зимівлі, це найважливіший факт безпеки: важкі наслідки повітряних атак залишаються реальним ризиком, незважаючи на віддаленість від прифронтових областей.

"На місцях обстрілів продовжують працювати підрозділи ДСНС. Рятувальники вже ліквідували пожежу на оптовому складі та продовжують надавати допомогу на локаціях, де є постраждалі", – повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час ліквідації наслідків атаки.

О 17:42 ДСНС повідомила про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці російського удару. Підсумкові дані про загиблих та постраждалих свідчать про серйозні наслідки денної атаки. Тому, вибираючи місце для переїзду, потрібно співвідносити слова "спокійніше місто" з обстановкою в регіоні, звідки їде сім’я. Розташування на заході країни не усуває загрози для людей та міської забудови.

У рекомендаціях щодо вибору житла для переїзду окремо згадуються наявність укриття та стан будинку. Для зимівлі у Луцьку це безпосередні критерії. Близькість квартири до роботи чи школи допомагає планувати повсякденні маршрути, а укриття потрібне на випадок повітряної тривоги. Тому при порівнянні квартир ціну, район та ремонт слід оцінювати разом з характеристиками самої будівлі та доступністю укриття.

Як вибрати житло на кілька зимових місяців

Пошук квартири для тимчасового переїзду варто починати з оцінки того, які витрати та умови сім’я готова прийняти на весь термін проживання. У матеріалах про оренду радять шукати житло заздалегідь через ЛУН, OLX та місцеві групи у Facebook та Telegram: хороші варіанти розбирають за кілька годин. Орендарю належить підібрати поєднання ціни, розташування та стану квартири. Оголошення, яке виграє за одним параметром, не обов’язково підійде за іншими.

Сім’ям із дітьми важлива дорога до школи, працюючим – до місця роботи. Ці відстані називають серед критеріїв вибору житла поряд із станом будинку. Нижча орендна плата має сенс, якщо враховувати весь повсякденний маршрут: квартира стане будинком на кілька місяців, а не місцем короткої зупинки. Тому район варто оцінювати з урахуванням конкретних поїздок та занять членів сім’ї, а не лише його популярності в інших орендарів.

Фото на одній із вулиць Луцька

На ціну впливають стан квартири та наявність техніки. Вибирати доводиться між більш доступним старим фондом та дорогими варіантами з готовим ремонтом та оснащенням. При короткій зимівлі різниця особливо помітна: орендар одразу платить за умови, якими користуватиметься. Але вартість меблів та зручностей, вказана в оголошенні, нічого не говорить про перебої з електрикою на обрану адресу.

Витрати на переїзд складаються із щомісячної оренди, комунальних платежів та початкових витрат на заселення. Потрібно також враховувати вимоги до будинку, укриття та розташування. Для тих, хто шукає спокійніший ритм і має у своєму розпорядженні доход на утримання житла, Луцьк залишається варіантом для зимівлі. Але якщо головна мета – повністю уникнути відключень чи повітряної загрози, жовтнева ситуація у місті не дає такого результату.

Як повідомляв "Телеграф", за останні шість місяців в Ужгороді оренда однокімнатних квартир подорожчала на 42%, а двокімнатних – на 47%. Це західне місто показує, наскільки зросли витрати на зимівлю, судячи з даних про оренду. При цьому в оголошеннях зустрічалися однокімнатні та двокімнатні квартири за 15 000 гривень на місяць. Ці дані дозволяють порівняти міста, але не дають підстав стверджувати, що оренда у Луцьку дешевша: у джерелі немає прямих порівнянних цін на житло у Луцьку.