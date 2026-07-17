Куди насправді дівають старі монети: розкрито секрет другого життя копійок

Виробництво старих грошей стало дорожче від номіналу

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Гроші мають свій термін життя. Наприклад, багато дрібних монет в Україні вже давно виводять з обігу, а після вилучення вони проходять цікавий шлях.

Про те, куди пропадають копійки, розповів паблік skarb_numizmata у Threads. Автори нагадують, що раніше дрібні монети служили звичайною рештою у магазинах, проте згодом вони втратили купівельну спроможність через зміну масштабу цін та зростання зарплат. Крім того, їх виробництво стало коштувати дорожче самого номіналу.

Куди дівають старі монети:

Нацбанк поступово вилучає дріб’язок з обігу;

відправка на утилізацію;

спеціальні машини стирають із монет усі зображення та написи, щоб ними не можна було скористатися;

отриманий металобрухт продають на електронних торгах — далі його можуть переплавити.

Куди подіють старі гроші. Інфографіка — skarb_numizmata

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ми щодня користуємося монетами, але рідко замислюємося, навіщо на їхніх краях ребра. Ця деталь має цікаву історію.

Також "Телеграф" розповідав про те, навіщо на обробній кухонній дошці отвір.