Для чого розпилювати оцет на матрац: про цей домашній трюк знають не всі

Він стане свіжішим без дорогих засобів

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Звичайний матрац може приховувати більше забруднень, ніж здається на перший погляд. Іноді для його очищення використовують засіб, який більшість людей звикли додавати зовсім не до прибирання.

Як пише MSN, для цього використовують білий оцет — розповідаємо, як приготувати та застосувати такий розчин для домашнього чищення.

Навіщо розпилювати оцет на матрац

Під час сну на матраці залишаються піт, частинки відмерлої шкіри та природні жирові виділення. Згодом вони накопичуються в тканині й можуть стати причиною неприємного запаху.

Один зі способів освіжити поверхню — використати звичайний білий оцет. Завдяки вмісту оцтової кислоти він допомагає нейтралізувати деякі запахи та впоратися з окремими побутовими забрудненнями.

Як приготувати суміш для очищення

Для цього способу знадобляться лише білий столовий оцет і вода. Їх потрібно змішати в однакових пропорціях, після чого перелити рідину в пляшку з розпилювачем.

Перед обробкою слід зняти постільну білизну та пропилососити матрац. Так із поверхні зникнуть пил, волосся та дрібні частинки бруду.

Як правильно обробити матрац

Готову суміш розпилюють по поверхні матраца, приділяючи увагу ділянкам із плямами та неприємним запахом. Не потрібно виливати багато рідини — тканина має лише злегка зволожитися.

Після цього матрац залишають висихати. На це може знадобитися близько години. Коли одна сторона висохне, за бажанням можна повторити процедуру з іншого боку.

Для очищення окремих плям суміш можна залишити приблизно на 15 хвилин, а потім протерти оброблену ділянку. У деяких випадках до розчину додають одну-дві столові ложки прального засобу.

Обробка плям на матраці

Чи всім матрацам підходить такий спосіб

Оцтовий розчин не варто використовувати без перевірки сумісності з матеріалом. Особливо це стосується матраців із піни з ефектом пам'яті, які можуть пошкодитися від надмірної кількості вологи.

Перед очищенням краще нанести трохи суміші на непомітну ділянку. Також важливо дочекатися повного висихання матраца, перш ніж застеляти ліжко: волога всередині може призвести до появи плісняви.

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