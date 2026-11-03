Хеллоуин прошел, а скидки остались: в "Авроре" распродают сладкие лакомства

Леденцы предлагают от 7 грн, а тематические наборы конфет – от 31 грн

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В "Авроре" после Хеллоуина продолжается распродажа тематических сладостей со скидками до 60%. Акция действует с 2 по 8 ноября и распространяется на леденцы, желейные и жевательные конфеты, драже и сладкие наборы.

Об акции сообщила пользовательница Threads @tanyalutsyk. Она показала пакеты хэллоуинских сладостей и конфеты в сетках с оформлением в виде тыкв.

"С 02.11 по 08.11 в Авроре скидки до -60% на хэллоуинские сладости", – написала @tanyalutsyk.

В "Авроре" продают хэллоуинские сладости со скидками до 8 ноября

Леденцы и драже за 7–9 грн

Среди самых дешевых предложений в подборке "Страшвечір" – леденец на палочке "Хеловін" весом 30 г. Его цену снизили с 17 до 7 грн, а указанная скидка составляет 59%. Столько же стоит леденец "Деко Сваіп око": вместо 17 грн – 7 грн.

За 9 грн вместо 15 грн продают драже в какао-порошке "Деко Арахіс Какао-мумія" весом 50 г. Такую же цену установили на леденец Roks Dolce picture весом 24 г, который до скидки стоил 15 грн. Набор карамелек Roks "Мікро Хелловін" весом 120 г подешевел с 49 до 32 грн.

Конфеты в тыквах, сетках и страшных упаковках

Набор конфет из кондитерской глазури в оранжевом пакете Halloween balls предлагают за 31 грн вместо 55 грн. Два набора Sorini – Halloween и Pumpkins – стоят по 44 грн вместо 89 грн. На каждый из них указана скидка 51%.

Желейные конфеты ULKER Yupo "Вампирские зубы" весом 80 г продают за 16 грн вместо 27 грн. Конфеты The Gommy's Factory в тематических упаковках с монстрами подешевели с 52 до 24 грн. Большой набор жевательных конфет Becky's Halloween skull в контейнере в форме черепа стоит 162 грн вместо 249 грн.

Среди акционных предложений – наборы Sorini и желейные конфеты "Вампирские зубы"

Еще один набор Sorini – Happy Halloween – предлагают за 52 грн вместо 89 грн. Жевательные конфеты Becky's Spooky Houses микс стоят 49 грн вместо 79 грн. Среди сладостей есть и жевательная резинка Becky's в мини-автоматах "Единорог" и "Динозавр": каждый из этих вариантов подешевел со 149 до 102 грн.

Скидки распространяются на конфеты и жевательную резинку в мини-автоматах

Тематические наборы с леденцами и вафлями

Набор леденцов Becky's Zombie fingers со вкусом яблока весом 144 г продают за 55 грн вместо 88 грн. Они имеют форму зеленых пальцев с розовыми ногтями. Набор Becky's Creepy со вкусами клубники и яблока стоит 53 грн вместо 88 грн, а внутри – леденцы в форме костей и ладоней.

Вафельные конфеты PERGALE Halloween в черном пакете с зеленой надписью предлагают за 49 грн вместо 79 грн. Набор сладостей Becky's Spooky Shape mix, в котором 15 штук, подешевел с 88 до 59 грн. На эти два предложения указаны скидки 38% и 33% соответственно.

Тематические леденцы и вафельные конфеты также попали в распродажу

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", может долго храниться и без холодильника: украинцев покоряет новый дешевый товар из "Авроры".