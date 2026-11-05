До -4 градусів: коли в Україну прийдуть морози

Зима все ближче підбирається до українських земель

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Похолодання, яке увірвалось в Україну на початку листопада, лише посилюватиме свій вплив. Вже найближчими днями стовпчики термометрів місцями опустяться до -4 градусів.

Першими це почнуть відчувати західні області. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Синоптики прогнозують, що температура повітря почне опускатись до мінусових показників вже з 7 листопада. Так, в північних, центральних та західних областях вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до -2 градусів. Вдень повітря в цих областях прогріється до +1…+8 градусів. Переважатиме мінлива хмарність. Проте опади не прогнозуються.

Погода 7 листопада

А вже 8 листопада показники температури повітря встановлять перший в цьому році "мінусовий" рекорд. В на заході України вночі прогнозується від -2 до -4 градусів. Проте вдень в цих областях повітря прогріється до +2…+8 градусів. В цей день встановиться сонячна погода без опадів, але місцями можлива мінлива хмарність.

Погода 8 листопада

Якою буде зима в Україні

Як повідомляв "Телеграф", головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Файзулівна Мартазінова прогнозує, що зима 2026–2027 років в Україні мине без тривалих сильних холодів і рясних снігопадів. За її розрахунками, листопад і грудень в Україні будуть теплішими за кліматичну норму. Стійкий сніговий покрив у грудні навряд чи сформується, а січень буде мінливим з короткочасними опадами.

"Сильних морозів та рясних снігопадів я не прогнозую. Морозні дні з мінусовими денними температурами та нижче -10 градусів вночі можливі, але вони будуть короткочасними", — зазначила Вазіра Мартазінова.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна ще збирати гриби в українських лісах після перших морозів.