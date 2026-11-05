До -4 градусов: когда в Украину придут морозы

Зима все ближе подбирается к украинским землям

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Похолодание, которое ворвалось в Украину в начале ноября, будет лишь усиливать свое влияние. Уже в ближайшие дни столбики термометров местами опустятся до -4 градусов.

Первыми это начнут ощущать западные области. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха начнет опускаться до минусовых показателей уже с 7 ноября. Так, в северных, центральных и западных областях ночью столбики термометров будут показывать от 0 до -2 градусов. Днем воздух в этих областях прогреется до +1…+8 градусов. Будет преобладать переменная облачность. Однако осадки не прогнозируются.

Погода 7 ноября

А уже 8 ноября показатели температуры воздуха установят первый в этом году "минусовой" рекорд. На западе Украины ночью прогнозируется от -2 до -4 градусов. Однако днем в этих областях воздух прогреется до +2…+8 градусов. В этот день установится солнечная погода без осадков, но местами возможна переменная облачность.

Погода 8 ноября

Какой будет зима в Украине

Как сообщал "Телеграф", главная научная сотрудница Украинского гидрометеорологического института Вазира Файзуловна Мартазинова прогнозирует, что зима 2026-2027 годов в Украине пройдет без длительных сильных холодов и обильных снегопадов. По ее расчетам, ноябрь и декабрь в Украине будут теплее климатической нормы. Устойчивый снежный покров в декабре вряд ли сформируется, а январь будет переменчивым с кратковременными осадками.

"Сильные морозы и обильные снегопады я не прогнозирую. Морозные дни с минусовыми дневными температурами и ниже -10 градусов ночью возможны, но они будут кратковременными", — отметила Вазира Мартазинова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли собирать грибы в украинских лесах после первых морозов.