У волоських горіхах завелися шкідники: що перевірити й як уберегти запаси

Павутиння, личинки й пошкоджені ядра – ознаки зараження, після якого потрібно оглянути й сусідні продукти

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Якщо в запасах волоських горіхів з’явилися комахи, перевірте всю партію, а також продукти, що лежать поруч. Заражені горіхи викиньте, а місце зберігання ретельно приберіть.

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Як пояснює Gorihovod, шкідники з’являються, коли порушено правила збирання, сушіння чи зберігання волоських горіхів. Наприклад, очищені ядра зберігаються менше, ніж горіхи у шкаралупі, і потребують суворішого дотримання умов.

Як зрозуміти, що горіхи зіпсувалися

Огляньте ядра, тару й місце, де лежали запаси. Шукайте

личинок

павутиння

сліди життєдіяльності комах

Харчова міль пошкоджує горіхи, крупи, сухофрукти, насіння, спеції й сухий корм для тварин. Її личинки забруднюють продукти екскрементами та шовковистим павутинням. Заляльковуватися вони можуть і поза продуктами – у тарі та в місці зберігання.

Горіхи у шкаралупі розколіть і огляньте зсередини. Про шкідників свідчать прогризені ходи та глибокі пошкодження ядра. Деякі комахи псують урожай ще до того, як він потрапить на зберігання.

Доросла харчова міль зазвичай літає вночі. Вона рухається слабко й звивисто, а кінчики її крил мають мідний відтінок. Помітили таких метеликів у шафі – перевірте всі харчові запаси, сприйнятливі до зараження, зокрема ті, що нещодавно принесли додому.

Як позбутися осередку зараження

Перш за все викиньте заражені продукти, зберіть розсипані залишки їжі й очистьте полиці та місце зберігання. Вцілілі продукти тримайте в тарі, куди шкідники не зможуть дістатися. Не залишайте відкритими сусідні пакети з крупами, насінням чи сухофруктами.

Поліпште вентиляцію, щоб знизити вологість у місці зберігання, і регулярно використовуйте запаси – так вони не залежуватимуться. Пастки для харчової молі допомагають стримувати її чисельність. Однак прибирання й видалення зараженої їжі все одно необхідні.

Харчова міль може пошкодити горіхи та інші запаси продуктів Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Окремо перевірте, чи немає на горіхах плісняви. Якщо в мішку знайшли хоча б один запліснявілий горіх, краще викинути весь його вміст. Миття, сушіння чи термічна обробка не повернуть зіпсованому продукту якість.

Як підготувати здорові горіхи до зберігання

Щоб довго зберігати горіхи, добре просушіть урожай. Після зняття зеленого навколоплідника промийте шкаралупу й розкладіть горіхи сушитися. Перевірте готовність: розколіть горіх. Сухе ядро чітко ламається навпіл, а не гнеться.

Перед тривалим зберіганням підготовлені горіхи радять заморозити на 48 годин, а потім герметично закрити в контейнерах або пластикових пакетах. Попереднє заморожування знищує комах та їхні яйця й допомагає запобігти втратам запасів.

Горіхи у шкаралупі зберігайте в прохолодному сухому місці – за таких умов вони можуть лежати багато місяців. Очищені ядра тримайте в холодильнику або морозильній камері: там вони зберігаються кілька місяців. Надмірне тепло сприяє прогірканню, а висока вологість і брак циркуляції повітря – пліснявінню та гниттю.

Як повідомляв "Телеграф", почорніння плодів може свідчити про грибкове або бактеріальне ураження горіхів.