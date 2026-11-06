Ціна впала на 250 гривень: в "АТБ" діє приємна знижка на гарячий напій

Приємна пропозиція триватиме до 10.11

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У мережі супермаркетів "АТБ" змінилася ціна на каву в зернах Kavos Bankas Pupa Classic. Упаковка вагою 1 кг тепер коштує 707,90 грн, тоді як раніше за неї просили 950,0 грн.

Про зміну вартості продукту розповідає "Телеграф". Різниця становить 242,10 грн — тобто ціна впала приблизно на 25%. Тож покупці, які планували придбати цю каву, витратять помітно менше, ніж раніше.

Про це повідомляє "Телеграф". Більше у матеріалі " В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити ".

Після зміни ціни покупцям варто порівнювати вартість аналогічної кави

Kavos Bankas Pupa Classic продається у великій кілограмовій упаковці. Такий формат може бути зручним для тих, хто регулярно готує каву вдома та купує зерна із запасом. Водночас через нову ціну варто уважніше порівнювати пропозиції та перевіряти вартість аналогічних товарів.

Зазначимо, ціни в магазинах можуть змінюватися, тому перед покупкою варто уточнити актуальну вартість безпосередньо в супермаркеті.

Раніше "Телеграф" також розповідав про масштабні знижки на шоколад Millennium і Roshen в "АТБ", де деякі солодощі можна придбати майже за пів ціни.