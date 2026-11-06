Дикі лисиці освоюють вулиці: де їх помітили та чому вони виходять до людей

Хижаки пристосовуються до міського середовища і в Україні, і в європейських країнах

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Диких лисиць помітили в одному із густонаселених районів Львова. Одну з них зустріли біля жвавого перехрестя. Тварина спокійно трималася поруч із людьми й автомобілями.

Чому дикі тварини втрачають страх перед людиною, "Телеграфу" пояснив провідний науковий співробітник Інституту зоології НАН України, кандидат біологічних наук Віталій Смаголь. За його словами, така тенденція вже досить типова для передмість великих мегаполісів.

Де у Львові бачили лисиць

Рудих тварин зустрічали на вулицях Науковій і Володимира Великого. Одну з них бачили біля місцевого Макдональдса та ринку. Навколо світилися вогні, рухалися автомобілі, проходили люди. Дику тварину не налякали ні освітлення, ні транспорт, ні натовп — вона бігла по своїх справах.

Така зустріч може бути небезпечною. У жовтні 2026 року на Волині повідомляли про напади лисиць на свійських тварин і їхню появу в місцях, де перебувають діти.

Чому хижаки виходять до людей

Зміни в популяціях диких тварин Смаголь пов’язує, зокрема, з обмеженням полювання. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення в Україні полювання заборонене. Експерт розповідав про відкриття сезону полювання на хижаків на один місяць у липні 2025 року. Однак бажаного результату це не дало.

"В принципі, не лише лисиці, взагалі дикі тварини абсолютно втрачають будь-який страх перед людиною. Тому і виходять до передмістя, вже не кажемо нічого про маленькі населені пункти. І це стосується не лише лисиць", – сказав Віталій Смаголь.

Науковець каже, що хижаки поступово пристосовуються до нових умов існування. Він вважає цей процес нормальним.

Як повідомляв "Телеграф", популяція лисиць в Україні зросла приблизно з 50 тисяч до понад 260 тисяч, а звикла до людей лисиця все одно залишається дикою твариною, яка може переносити сказ. Сказ у лисиць може до року протікати без симптомів, тому їхня спокійна поведінка біля людей не свідчить про відсутність ризику.