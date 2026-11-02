Міст у Затоці не дає спокою росіянам: чим він важливий і чому його хочуть зруйнувати

Переправа перебуває під ворожими ударами з початку війни

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У понеділок, 2 листопада, за пів години росіяни скинули 18 ракет та авіабомб на міст, що зʼєднує Кароліно-Бугаз та Затоку в Одеській області. РФ атакує його з весни 2022 року.

"Телеграф" розповідає, що це за міст, та чому Росія поставила собі мету його знищити. Три роки удари завдавалися раз на рік, а 2026-го ворог знову взявся за цю переправу.

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Він не дає спокою росіянам: що за міст поєднує два курортні містечка

Йдеться про залізнично-автомобільний міст у Затоці, який перетинає Дністровсько-Цареградське гирло — протоку між Дністровським лиманом і Чорним морем. Він забезпечує коротке сполучення Одеси з Білгородом-Дністровським та південно-західною частиною області. Через нього проходять автомобільна дорога Н-33 та залізнична лінія Одеса — Білгород-Дністровський.

Міст звели у 1955 році. Особливість споруди — піднімний проліт: його конструкція дозволяє пропускати судна між морем та лиманом.

Міст у Затоці. Фото: Вікіпедія

Чому Росія намагається знищити переправу

Міст у Затоці — одна з ключових транспортних ланок між українською Бессарабією та рештою Одещини. Його пошкодження ускладнює перевезення людей і вантажів та збільшує навантаження на інші шляхи. Значення має і розташування регіону: на півдні області працюють дунайські порти, а через прикордонні переходи проходить сполучення з Молдовою та Румунією.

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк у матеріалі для LB.ua пояснює, що удари по мостах у Затоці та Маяках є частиною російської кампанії з ізоляції півдня Одещини. За його оцінкою, ворог прагне порушити транспортні зв’язки з рештою України та сусідніми країнами, ускладнити постачання й завдати удару по українському експорту.

Водночас руйнування мосту в Затоці саме по собі не означає повного припинення сполучення з Бессарабією. Інший основний автомобільний напрямок проходить через Маяки та район Паланки. Саме тому атаки на обидва переходи створюють особливу загрозу для транспортного зв’язку регіону.

Міст у Затоці та карта

Міст атакують із 2022 року: усі випадки

Російські війська систематично намагаються знищити переправу з квітня 2022 року. Саме в перший рік війни навесні та влітку зазначено найбільше ударів по мосту – щонайменше вісім.

У наступні роки у відкритих джерелах зафіксовані такі атаки:

10 лютого 2023 року — атака надводним безпілотним апаратом. Спочатку Одеська ОВА не підтверджувала достовірності поширеного відео, однак згодом цей епізод згадали у військово-історичній хроніці за лютий 2023 року, оприлюдненій на сайті Центру досліджень воєнної історії ЗСУ.

— атака надводним безпілотним апаратом. Спочатку Одеська ОВА не підтверджувала достовірності поширеного відео, однак згодом цей епізод згадали у військово-історичній хроніці за лютий 2023 року, оприлюдненій на сайті Центру досліджень воєнної історії ЗСУ. 30 жовтня 2024 року — масована атака десятьма ракетами: двома балістичними "Іскандер-М"/KN-23 та вісьмома керованими авіаційними Х-59/69. Дві авіаракети збила ППО. Про удар повідомили Повітряні сили.

— масована атака десятьма ракетами: двома балістичними "Іскандер-М"/KN-23 та вісьмома керованими авіаційними Х-59/69. Дві авіаракети збила ППО. Про удар повідомили Повітряні сили. 14 грудня 2025 року — масована атака ударними дронами. За словами Сергія Бескрестнова, росіяни спрямували на міст майже 40 "шахедів", близько двох десятків з яких влучили в ціль. Про це він повідомив 18 грудня.

— масована атака ударними дронами. За словами Сергія Бескрестнова, росіяни спрямували на міст майже 40 "шахедів", близько двох десятків з яких влучили в ціль. Про це він повідомив 18 грудня. У ніч проти 9 червня 2026 року — комбінований російський удар, після якого були зірвані відновлювальні роботи на мосту. Про цей епізод розповів телеканал "Дім" у матеріалі про стан Затоки.

— комбінований російський удар, після якого були зірвані відновлювальні роботи на мосту. Про цей епізод розповів телеканал "Дім" у матеріалі про стан Затоки. На початку серпня 2026 року — повідомлення про удар балістичними ракетами та десятками дронів. Про атаку саме на міст писав моніторинговий канал "Николаевский Ванек".

— повідомлення про удар балістичними ракетами та десятками дронів. Про атаку саме на міст писав моніторинговий канал "Николаевский Ванек". 12 вересня 2026 року про чергову атаку на міст повідомив той же паблик.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня КПП "Табаки" на українсько-молдовському кордоні в Одеській області пошкоджено внаслідок ворожої атаки, він призупинив роботу. Росія атакувала "шахедами" Болградський та Ізмаїльський райони.