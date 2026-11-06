В "АТБ" раз на тиждень діятимуть знижки до 55%: в який день бігти за покупками
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Для користувачів застосунку 6 листопада передбачена додаткова знижка 15%
Мережа "АТБ" проводить акцію "Кожна п’ятниця знижкова" на обрані товари. Скористатися спеціальними пропозиціями можна чотири дні листопада – 6, 13, 20 та 27 числа.
Про це повідомляє "Інформатор" із посиланням на пресслужбу корпорації "АТБ-Маркет".
Щоп’ятниці акційні пропозиції змінюватимуться.
Для користувачів застосунку "АТБ" діятимуть додаткові знижки на широкий асортимент товарів. Їхній розмір зростатиме кожної п’ятниці.
Щоб скористатися пропозицією через застосунок, потрібно обрати товари зі спеціальними акційними цінниками та до оплати відсканувати код із застосунку "АТБ". Це можна зробити як на звичайній касі, так і на касі самообслуговування.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про солодку знахідку в "АТБ": цукерки Roshen віддають майже за 20 гривень.