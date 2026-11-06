Укр

В "АТБ" раз в неделю будут действовать скидки до 55%: в какой день бежать за покупками

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Чтобы получить дополнительную скидку, перед оплатой нужно отсканировать код в приложении "АТБ"
Чтобы получить дополнительную скидку, перед оплатой нужно отсканировать код в приложении "АТБ". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для пользователей приложения 6 ноября предусмотрена дополнительная скидка 15%

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Сеть "АТБ" проводит акцию "Каждая пятница – скидочная" на избранные товары. Воспользоваться специальными предложениями можно четыре дня ноября – 6, 13, 20 и 27 числа.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу корпорации "АТБ-Маркет".

Каждую пятницу акционные предложения будут меняться.

Бумажный пакет с хлебом, сыром, салатом, помидорами и бутылкой молока, красный ценник и стрелка вверх
Пользователям приложения "АТБ" доступны дополнительные скидки на широкий ассортимент товаров Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для пользователей приложения "АТБ" будут действовать дополнительные скидки на широкий ассортимент товаров. Их размер будет расти каждую пятницу.

Чтобы воспользоваться предложением через приложение, нужно выбрать товары со специальными акционными ценниками и до оплаты отсканировать код из приложения "АТБ". Это можно сделать как на обычной кассе, так и на кассе самообслуживания.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о сладкой находке в "АТБ": конфеты Roshen отдают почти за 20 гривен.

Теги:
#Акция #Скидки #АТБ