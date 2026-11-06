Популярну сметану з "АТБ" визнали фальсифікатом: що показала перевірка

На пакуванні вказали, що продукт виготовлено для покупців АТБ, але не зазначили назву виробника

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У зразку сметани "Щоденний збір", який придбали для лабораторної перевірки в Ірпені, виявили 27,57% немолочного жиру. На маркуванні водночас зазначено, що продукт виготовили за ДСТУ, який не допускає такої заміни.

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Результати перевірки оприлюднив Центр експертиз "ТЕСТ". Результатами з організацією поділився Максим Несміянов, виконавчий директор ГО "Союз споживачів України". Сам Центр цього разу дослідження не проводив.

Чому зразок "Щоденного збору" визнали підробкою

Під час лабораторного дослідження насамперед перевіряли натуральність молочного продукту. Центр експертиз "ТЕСТ" опублікував висновок: зразок "Щоденного збору" є фальсифікатом, оскільки в його жировій частині виявили компоненти немолочного походження. Заявлене на етикетці дотримання державного стандарту не відповідає результатам перевірки.

Густа консистенція сама по собі не підтверджує натуральність сметани

ДСТУ 4418:2005 "Сметана. Технічні умови" передбачає, що сметану виготовляють із молочної сировини та закваски. За класичною технологією з молока спершу отримують вершки, потім їх пастеризують і сквашують спеціальними культурами лактококів. Під час сквашування з’являються характерний смак із легкою кислинкою та густа глянцева консистенція.

Рослинні та інші немолочні жири не відповідають вимогам до такого продукту. Заміна молочного жиру допомагає знизити собівартість, але розпізнати її за виглядом і смаком вдається не завжди. Густа консистенція сама по собі не підтверджує натуральність сметани. У цьому випадку підставою для висновку став лабораторний аналіз.

Густа консистенція сама по собі не підтверджує натуральність сметани

Які зауваження виникли до етикетки та упаковки

На маркуванні "Щоденного збору" зазначено, що сметану виготовили спеціально для покупців АТБ і що торгова мережа піклується про якість цієї продукції. Назви підприємства-виробника на етикетці не було. Центр експертиз "ТЕСТ" розцінив відсутність цієї інформації як порушення законодавства про інформування споживачів харчових продуктів.

Сметану виготовлено спеціально для покупців АТБ

Сметану продавали в м’якій упаковці з багатошарового полімерного матеріалу – поліетилену. Таке пакування легке й під час транспортування займає мало місця, але експерти назвали його незручним для споживача. За упаковку та маркування продукт отримав оцінку "погано".

Центр радить під час вибору сметани перевіряти чітку назву продукту та його склад: у ньому мають бути вершки й закваска. Також потрібно оглянути упаковку на цілісність, перевірити дату "вжити до" та зважити на температурний режим у магазині. Порушення умов зберігання створює окремі мікробіологічні ризики – зокрема, сприяє зростанню цвілевих грибів і бактерій групи кишкової палички.

Як повідомляв "Телеграф", у "АТБ" з 4 до 10 листопада діють знижки до 30% на молочні продукти, сири та бакалію – про акційні ціни.