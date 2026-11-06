Купила - і забула про відключення: українка показала зарядну станцію мрії

Заряду вистачає майже на добу

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Українка поділилася у Threads досвідом користування зарядною станцією Marstek. За її словами, пристрій продовжував забезпечувати роботу пральної машини протягом 29 хвилин після вимкнення електроенергії, а рівень заряду зменшився лише на 1%.

Публікація викликала жваве обговорення: інші власники такої станції розповіли, скільки побутової техніки підключають одночасно, як довго пристрій тримає заряд і скільки часу потрібно для його відновлення. "Телеграф" зібрав відгуки користувачів та з'ясував, скільки коштує така модель.

"За 29 хвилин розрядився всього на 1%.От вам реальний відгук про цю станцію", — написала українка.

Публікація в Threads

Що розповідають інші власники Marstek

У коментарях до публікації інші користувачі також поділилися досвідом експлуатації пристрою. Дехто розповів, що підключив станцію безпосередньо до електрощитка, завдяки чому вона автоматично перемикається на резервне живлення під час відключень.

Одна з власниць зазначила:

"Я обожнюю цю станцію, у мене вона ще з минулого року. Підключила до щитка, і тепер навіть не знаю, коли є світло, а коли немає: вона автоматично вмикається й автоматично заряджається. Це найкраще моє придбання. Мені її вистачає. От під час останнього відключення тримала 23 години. Працює газовий котел, холодильник, опалення — тепла підлога. One love".

Коментар з Threads

Інша користувачка розповіла про досвід одночасного використання кількох побутових приладів:

"У нас така сама, і це була найкраща покупка. Я вже три прання за сьогодні запустила і посудомийку. І там ще було 86% заряду".

Коментар з Threads

Окремо власники відзначили рівень шуму пристрою. За словами однієї з користувачок, тиха робота станції стала для неї ще однією перевагою: "А ще тиша від станції — це взагалі окремий вид кайфу".

Коментар з Threads

Водночас досвід використання залежить від підключених приладів. Наприклад, одна з власниць розповіла, що звичайний електричний обігрівач помітно швидше витрачає запас енергії.

"Я сьогодні вмикала в станцію звичайний електричний дуйчик на пів години — розрядив станцію на 8%. Хочу купити більш економний обігрівач на 750 Вт і побачити, як буде".

Коментар з Threads

Скільки коштує Marstek Venus E GEN 3.0

На сайті виробника Marstek модель Venus E GEN 3.0 представлена за 69 999 грн зі знижкою. Попередня ціна становила 79 999 грн.

Згідно з інформацією на сайті, основні характеристики пристрою такі: потужність — 2500 Вт, загальна ємність — 5,12 кВт·год.

Marstek Venus E GEN 3.0

Одна з учасниць обговорення замовляла пристрій на офіційному сайті в Нідерландах за 1050 євро (приблизно 53 147 грн).

"Відповіді на популярні запитання: Коштує така станція зараз 1050 євро. Замовляла на офіційному сайті в Нідерландах. Доставка безкоштовна, мита немає. Доставка займає від 5 до 15 днів, мені їхала шість днів. Станція дуже важка — 60 кг. Заряджається до двох годин".

Коментар з Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштують різні варіанти резервного живлення для будинку.