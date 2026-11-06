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Солодка знахідка в "АТБ": цукерки Roshen віддають майже за 20 гривень

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Упаковка Roshen Yummi Mini Bear Mix подешевшала до 19,90 грн
Упаковка Roshen Yummi Mini Bear Mix подешевшала до 19,90 грн. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Не проґавте до 10 листопада

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У мережі супермаркетів "АТБ" покупців потішили знижкою на желейні цукерки. Солодощі можуть стати приємною знахідкою для тих, хто хоче придбати щось до чаю або порадувати дітей без зайвих витрат.

Йдеться про цукерки Roshen Yummi Mini Bear Mix у пачці вагою 70 грамів. Як з’ясував "Телеграф", їхня вартість знизилася з 35 гривень до 19,90 грн. Таким чином, знижка становить 44%, а покупці можуть заощадити 15,10 грн на кожній упаковці.

Про це повідомляє "Телеграф". Більше у матеріалі "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити".

Сторінка кошика "АТБ" із цукерками Roshen Yummi Mini Bear Mix вагою 70 г за 19,90 грн
Акційна ціна на Roshen Yummi Mini Bear Mix діятиме до 10 листопада

Цукерки мають форму маленьких ведмедиків і поєднують різні смаки. Завдяки компактному формату пачку зручно взяти із собою або додати до покупок як невеликий солодкий гостинець.

Однак із придбанням краще не зволікати: акційна пропозиція в "АТБ" діятиме до 10 листопада. Після завершення акції ціна може повернутися до попереднього рівня.

Раніше "Телеграф" також розповідав про вигідну акцію в "АТБ", завдяки якій покупці можуть заощадити понад 90 гривень на морозиві.

Теги:
#Ціни #Знижки #АТБ