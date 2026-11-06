Солодка знахідка в "АТБ": цукерки Roshen віддають майже за 20 гривень
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Не проґавте до 10 листопада
У мережі супермаркетів "АТБ" покупців потішили знижкою на желейні цукерки. Солодощі можуть стати приємною знахідкою для тих, хто хоче придбати щось до чаю або порадувати дітей без зайвих витрат.
Йдеться про цукерки Roshen Yummi Mini Bear Mix у пачці вагою 70 грамів. Як з’ясував "Телеграф", їхня вартість знизилася з 35 гривень до 19,90 грн. Таким чином, знижка становить 44%, а покупці можуть заощадити 15,10 грн на кожній упаковці.
Про це повідомляє "Телеграф". Більше у матеріалі "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити".
Цукерки мають форму маленьких ведмедиків і поєднують різні смаки. Завдяки компактному формату пачку зручно взяти із собою або додати до покупок як невеликий солодкий гостинець.
Однак із придбанням краще не зволікати: акційна пропозиція в "АТБ" діятиме до 10 листопада. Після завершення акції ціна може повернутися до попереднього рівня.
Раніше "Телеграф" також розповідав про вигідну акцію в "АТБ", завдяки якій покупці можуть заощадити понад 90 гривень на морозиві.