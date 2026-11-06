Це була держава в державі: як Трепак розгромив херсонську мафію

У місті нападали на людей, підпалювали автомобілі, погрожували суддям і адвокатам

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Тодішній заступник генерального прокурора Віктор Трепак і 79-та бригада відіграли ключову роль у проведених 2020 року операціях проти кримінальних угруповань на Херсонщині. Ці угруповання діяли в регіоні протягом 2018–2020 років за підтримки окремих політиків та правоохоронців.

Про це пише головний редактор херсонського видання МОСТ Сергій Нікітенко, який називає сформовану тоді кримінальну систему "державою в державі".

Журналіст пригадав ці події в дописі у Facebook після оприлюднення матеріалів НАБУ та САП у справі "Карфаген". Він порівняв викриті антикорупційними органами обставини з подіями на Херсонщині, де, за його словами, нападали на людей, підпалювали автомобілі, погрожували суддям і адвокатам та захоплювали майно рейдерським шляхом.

У 2020 році Трепак приїхав до Херсона зі своєю командою. Вони вивчали матеріали справ і спілкувалися з потерпілими, слідчими та свідками. Один із колег Трепака, як переказує Нікітенко, так відреагував на почуте: "Я бачив всяке. Дев’яності, бандитизм нульових. Але те, що я бачу в Херсоні, — це ж п***ець!"

20 січня 2020 року до Херсона, за словами журналіста, непомітно зайшла 79-та бригада. Військові встановили блокпости, заблокували поліцейські відділки та супроводжували групи правоохоронців під час обшуків у Херсоні, Олешках і Новій Каховці.

Нікітенко пов’язує операцію з розслідуванням убивства Катерини Гандзюк. Паралельно правоохоронці затримували підозрюваних у підпалах лісу та розкраданні бюджетних коштів.

"Думаю, 79-ка і Трепак зіграли тоді вирішальну роль і хоча б спробували повернути ознаки державності на Херсонщину", – підсумував Нікітенко.

Віктор Трепак

У 2019-2020 рр. Віктор Трепак був заступником Генпрокурора. Під його керівництвом у ГПУ працював департамент, який займався, зокрема, розслідуванням справи Катерини Гандзюк і діяльності злочинної організації на Херсонщині.

За повідомленням Офісу Генпрокурора, 20 січня 2020 року правоохоронці провели на Херсонщині спецоперацію для припинення діяльності злочинної організації, причетної до насильства та підпалів майна. Дев’ятьом людям оголосили підозри, провели понад 30 обшуків і вилучили зброю.

Нагадаємо, днями НАБУ та САП оприлюднили аудіозаписи розмов учасників злочинної організації, яку викрили в межах операції Карфаген. Наразі повідомлено про підозру п'ятьом фігурантам справи.