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Спальня стане затишнішою без дорогого ремонту: які кольори шпалер обрати для стін

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Узголів’я ліжка захищає шпалери від потертостей
Узголів’я ліжка захищає шпалери від потертостей. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Флізелінові покриття пропускають водяну пару, не деформуються та знімаються зі стіни сухим способом

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Для невеликої спальні підійдуть дрібні ненав’язливі візерунки, а великі листки чи пейзажі краще залишити для однієї стіни. Відтінок слід добирати з огляду на природне освітлення: північним кімнатам пасують теплі кольори, південним – прохолодніші.

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Видання urzadzamy.pl рекомендує для зони сну приглушені зелені, блакитні та бежеві тони, які допомагають заспокоїтися. Для вікон на північ радить теплий беж, пісочний жовтий і пудровий рожевий, а на південь – шавлієвий зелений, сіро-блакитний або графітовий.

У тісній кімнаті доречні делікатні рослинні мотиви, проста геометрія чи імітація льону. Вертикальні смуги візуально піднімають стелю, горизонтальні – розширюють вузьке приміщення. Щільний контрастний орнамент на всіх стінах втомлює очі.

Для швидкого ремонту зручні флізелінові шпалери: клей наносять безпосередньо на стіну, а краї полотен не розтягуються. Текстильні й велюрові покриття поліпшують акустику, з вінілових легко витирати плями вологою ганчіркою.

Акцентне покриття зазвичай розміщують за ліжком: узголів’я захищає його від потертостей. Для всіх стін обирають спокійний дрібний малюнок. Перед купівлею зразок варто оглянути при денному та вечірньому світлі: теплі лампи додають кольорам жовтого відтінку.

Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", насичені відтінки, різкі контрасти й строкаті шпалери перевантажують простір у спальні.

Теги:
#Ремонт #Спальня #Шпалери