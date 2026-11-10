Навіть оцет не виправдав очікувань: у популярних марках знайшли майже вдвічі менше кислоти

Експерти також зафіксували недолив у пляшках і помилки в позначенні складу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У трьох зразках столового оцту українського виробництва виявили від 4% до 5,4% оцтової кислоти замість заявлених 9%. Водночас за смаком, запахом і прозорістю ці продукти не викликали зауважень.

Читайте також: "Популярну сметану з "АТБ" визнали фальсифікатом: що показала перевірка"

Центр експертиз "ТЕСТ" оприлюднив результати дослідження 10 зразків водного розчину оцтової кислоти. Під час перевірки фахівці визначали концентрацію кислоти, перевіряли наповнення пляшок, маркування та пакування.

У яких марках кислоти виявилося замало

Найнижчу концентрацію зафіксували у зразку "Кухня" – 4%. У продукті "Бакалія від баби Галі" лабораторія виявила 4,3%, а в оцті "Панський" – 5,4%. Для домашніх заготовок цей показник важливий: відхилення від заявленої концентрації впливає на якість консервування та надійність зберігання.

Зразок "Кухня" мав найнижчу концентрацію оцтової кислоти серед перевірених – 4%

Під час вибору оцту варто перевірити склад і дані виробника на етикетці

Відмінність від етикетки знайшли й у зразку "Розумний вибір", але в інший бік: фактичний вміст оцтової кислоти становив 9,4%. Через невідповідність маркуванню його загальну оцінку знизили.

Етикетка столового оцту має чітко вказувати концентрацію та склад

"У деяких зразках концентрація оцтової кислоти мала незначне перевищення, але у межах похибки", – повідомили в Центрі експертиз "ТЕСТ".

Скільки оцту недолили у пляшки

Більшість виробників дотрималися заявленого об’єму. Водночас у зразку "Панський" бракувало 20 мл, що стало ще однією причиною зниження оцінки цього продукту.

У пляшці "Альта Віста" недолив становив 15 мл. У центрі назвали це верхньою межею похибки, проте загальну оцінку все одно знизили до "добре", пояснивши рішення захистом інтересів споживачів.

Більшість перевірених виробників дотрималися заявленого об’єму продукту Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Які помилки знайшли на етикетках

До маркування оцту від СТ "Капелька", "Розумний вибір" і "Бакалія від баби Галі" також виникли претензії. На етикетках продукт назвали оцтовою кислотою, хоча в пляшках міститься її водний розчин. У складі оцту СТ "Капелька" першою вказали кислоту, а не воду.

На пляшках "Рідний край" та "Альта Віста" етикетки були погано приклеєні й ледь трималися. Натомість у пакуванні "Королівський Смак" і "Кама" експерти відзначили зручні дозатори-розсікачі. Зразки з невідповідностями за фізико-хімічними показниками та претензіями до маркування належали до дешевших: їхня ціна коливалася в межах 17,56–25 грн за літр.

Під час вибору столового оцту центр радить звертати увагу на чітко зазначену концентрацію та склад: вода й оцтова кислота E260. Продукт має бути прозорим, без осаду, стороннього кольору чи запаху, за винятком спеціально ароматизованих або забарвлених варіантів. На етикетці також мають бути дані виробника, дата виготовлення й термін придатності.

Центр радить перевіряти склад оцту та дані виробника на етикетці Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", у томатній пасті "День у День" виявили крохмаль, який дослідники визнали ознакою фальсифікації.