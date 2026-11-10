Навіть оцет не виправдав очікувань: у популярних марках знайшли майже вдвічі менше кислоти
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Експерти також зафіксували недолив у пляшках і помилки в позначенні складу
У трьох зразках столового оцту українського виробництва виявили від 4% до 5,4% оцтової кислоти замість заявлених 9%. Водночас за смаком, запахом і прозорістю ці продукти не викликали зауважень.
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Центр експертиз "ТЕСТ" оприлюднив результати дослідження 10 зразків водного розчину оцтової кислоти. Під час перевірки фахівці визначали концентрацію кислоти, перевіряли наповнення пляшок, маркування та пакування.
У яких марках кислоти виявилося замало
Найнижчу концентрацію зафіксували у зразку "Кухня" – 4%. У продукті "Бакалія від баби Галі" лабораторія виявила 4,3%, а в оцті "Панський" – 5,4%. Для домашніх заготовок цей показник важливий: відхилення від заявленої концентрації впливає на якість консервування та надійність зберігання.
Відмінність від етикетки знайшли й у зразку "Розумний вибір", але в інший бік: фактичний вміст оцтової кислоти становив 9,4%. Через невідповідність маркуванню його загальну оцінку знизили.
"У деяких зразках концентрація оцтової кислоти мала незначне перевищення, але у межах похибки", – повідомили в Центрі експертиз "ТЕСТ".
Скільки оцту недолили у пляшки
Більшість виробників дотрималися заявленого об’єму. Водночас у зразку "Панський" бракувало 20 мл, що стало ще однією причиною зниження оцінки цього продукту.
У пляшці "Альта Віста" недолив становив 15 мл. У центрі назвали це верхньою межею похибки, проте загальну оцінку все одно знизили до "добре", пояснивши рішення захистом інтересів споживачів.
Які помилки знайшли на етикетках
До маркування оцту від СТ "Капелька", "Розумний вибір" і "Бакалія від баби Галі" також виникли претензії. На етикетках продукт назвали оцтовою кислотою, хоча в пляшках міститься її водний розчин. У складі оцту СТ "Капелька" першою вказали кислоту, а не воду.
На пляшках "Рідний край" та "Альта Віста" етикетки були погано приклеєні й ледь трималися. Натомість у пакуванні "Королівський Смак" і "Кама" експерти відзначили зручні дозатори-розсікачі. Зразки з невідповідностями за фізико-хімічними показниками та претензіями до маркування належали до дешевших: їхня ціна коливалася в межах 17,56–25 грн за літр.
Під час вибору столового оцту центр радить звертати увагу на чітко зазначену концентрацію та склад: вода й оцтова кислота E260. Продукт має бути прозорим, без осаду, стороннього кольору чи запаху, за винятком спеціально ароматизованих або забарвлених варіантів. На етикетці також мають бути дані виробника, дата виготовлення й термін придатності.
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