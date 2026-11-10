Сотня дитячих могил без імен: під Хмельницьким є незвичне кладовище (фото)

За словами автора допису, йдеться про дітей із міських дитячих будинків

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На території Хмельницького міського кладовища поблизу села Шаровечка є близько сотні дитячих могил без імен. Про ці поховання розповів користувач соцмережі, а одна з учасниць обговорення поділилася спогадами про встановлення табличок і догляд за цим сектором.

Про поховання повідомив у Threads автор акаунта @stepanets_kir. Він стверджує, що там поховані діти, які померли в дуже ранньому віці та залишилися без батьків.

Спілка афганців встановила таблички та певний час доглядала за сектором

Спілка афганців певний час доглядала за сектором і прибирала там

Спілка афганців встановила таблички й певний час прибирала на цьому секторі

"На території Хмельницького міського кладовища поблизу села Шаровечка – сотня дитячих безіменних поховань. Це діти, які померли дуже рано, без батьків, у дитячих будинках Хмельницького", – написав @stepanets_kir.

Багато хто звернув увагу на те, що на табличках немає імені.

"А там взагалі нічого не було написано. Це спілка афганців згодом організувала ці таблички. І якийсь час навіть опікувалася цим сектором. Навідувалися і прибирали там", – розповіла в коментарі користувачка.

Як повідомляв "Телеграф", одна жінка впорядкувала 77 поховань і повернула занедбаним могилам доглянутий вигляд, показавши, що особиста праця допомагає підтримувати лад на цвинтарі.