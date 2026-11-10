Оренда в Луцьку підскочила до небес: скільки просять за квартиру та чи виправдана така ціна

Попит підтримують переселенці та релокований бізнес, а готового житла на ринку бракує

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Восени 2026 року житло в Луцьку дорожчає через приплив переселенців і брак вільних квартир. Російські удари по Волині не знизили попит: віддаленість від фронту та можливість облаштувати побут утримують місто серед затребуваних напрямків для переїзду.

Оренда квартири в новобудові в центрі Луцька коштує близько 22 000 грн на місяць. У 40-му мікрорайоні варіанти із середнім ремонтом пропонують приблизно за 12 000 грн, а в центрі можна знайти двокімнатні за 13 000 в старих будинках. Кімнату можна знайти за 5 000.

Скільки просять за квартири в Луцьку

За вересневим зрізом ринку, однокімнатні квартири у старому фонді стартують від 9 тис. грн, із базовим ремонтом – від 13 тис. грн, у новобудовах – від 15–16 тис. грн. Двокімнатні зі старим інтер’єром пропонують від 10 тис. грн, значна частина оголошень зосереджена в діапазонах 15–16 тис. та 22–24 тис. грн. Більшість трикімнатних коштує 34–36 тис. грн. Бюджетні винятки трапляються, але їх мало.

Найдоступніші однокімнатні квартири в Луцьку пропонують від 9 тисяч гривень

Чому шукають будинки й передмістя

Попит підтримують переселенці та релокований бізнес. Водночас частина забудовників зупинила або сповільнила нові проєкти, тому готового й майже готового житла обмаль. Найпотрібнішими залишаються однокімнатні квартири, але родини з дітьми, старшими родичами та тваринами шукають просторіші помешкання.

"Раніше шукали в центральних районах, то зараз більш актуальні приміські зони: і ГПЗ, і Струмівка, і передмістя. Також є великий попит на будинки, дуплекси, таунхауси", – кажуть рієлтори.

Дефіцит готового житла підсилює конкуренцію між старою забудовою та новобудовами

До звичних вимог щодо ремонту й розташування додалася автономність: газ, резервне живлення, безперебійний інтернет і нижчий поверх. Приватне житло приваблює можливістю встановити генератор та заряджати електромобіль. Через це обстріли не прибрали конкуренцію за квартири, а зосередили її на помешканнях, у яких легше переживати відключення.

Можливість встановити генератор і заряджати електромобіль підтримує інтерес до приватного житла Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як інфраструктура впливає на вибір житла

Луцьк компактний і зручний для щоденних поїздок. До повномасштабного вторгнення тут мешкало близько 217 тисяч людей, тепер із переселенцями – орієнтовно 230–240 тисяч. Основу комунального транспорту становлять тролейбуси: під час знеструмлень вони зупиняються або обмежують рух, а автобуси дублюють маршрути.

Для орендаря в наш час важливий конкретний будинок, а не стільки район, як раніше. У старій малоповерховій забудові переважно є газові плити, часто – колонки. У частині новобудов є індивідуальне газове опалення, натомість найновіші висотні комплекси залежать від електрики.

Понад 70% багатоквартирного фонду Луцька залежить від централізованого опалення. Найбільші котельні обладнані дизель-генераторами для підтримання циркуляції води. На верхніх поверхах додається залежність від ліфтів і насосів: під час перебоїв вода часом доходить лише до нижніх поверхів.

Обстріли не зупинили попит на Луцьк

Росія регулярно атакує енергетику, підприємства й транспортну інфраструктуру Волині, зокрема реактивними дронами. В жовтні після атаки понад 5 тисяч абонентів Луцького району залишилися без електрики; у Луцькій громаді постраждало підприємство, згоріли автомобілі.

Попри ці ризики, Луцьк залишається відносно безпечнішим тиловим містом порівняно з прифронтовими територіями. Люди платять за віддаленість від бойових дій, зручний міський побут і можливість жити та працювати. Така перевага створює "безпековий преміум", а дефіцит житла утримуватиме високі ціни.

Як повідомляв "Телеграф", оренда в Луцьку за літо й початок осені 2026 року зросла приблизно на 20%. Наприкінці вересня однокімнатна квартира в новобудові коштувала в середньому 12–16 тисяч гривень на місяць.