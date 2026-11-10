Як виглядати стильно восени після 50? П'ять речей, які перетворять ваш гардероб

Бордові або темно-оливкові чоботи додадуть кольору стриманому вбранню

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Основою осіннього гардероба після 50 стануть класичні речі якісного крою, які легко поєднувати з наявним одягом. Замість випадкових покупок варто обрати кілька продуманих моделей для щоденних образів.

Як підібрати пальто, чоботи, сумку, светр і джинси для осені, розповідає "kobieta.onet.pl". Почати варто з класичного пальта з поясом або тренча бежевого, шоколадного, темно-синього чи чорного кольору: вони пасуватимуть до джинсів із кросівками, сукні або штанів-сигарет.

Чоботи до коліна з прямою або трохи ширшою халявою поєднуються із сукнями міді, спідницями та джинсами. Для стриманого гардероба підійдуть чорні, коричневі чи коньячні моделі, а з широкими штанами важливо дотриматися пропорцій.

Містка сумка-шопер простого дизайну вмістить необхідне на день і доповнить пальто, в’язану сукню або джинси з теплим светром. Окрім універсального чорного, можна обрати коричневий, бордовий чи сіро-коричневий колір.

Якісний светр із вовни або кашеміру кремового, сірого, карамельного чи темно-синього кольору зручно носити зі спідницею міді, штанами або поверх сорочки. П’ята річ – джинси простого крою з вдалою посадкою: вони складуть пару пальту, лоферам або черевикам.

Светр із вовни чи кашеміру можна носити зі спідницею міді, штанами або поверх сорочки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", Harper's BAZAAR називає джинси глибокого відтінку зі щільної тканини одним із найпрактичніших джинсових трендів осені 2026 року.