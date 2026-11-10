Как выглядеть стильно осенью после 50? Пять вещей, которые преобразят ваш гардероб

Бордовые или темно-оливковые сапоги добавят цвета сдержанному наряду

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Основой осеннего гардероба после 50 станут классические вещи качественного кроя, которые легко сочетать с имеющейся одеждой. Вместо случайных покупок стоит выбрать несколько продуманных моделей для повседневных образов.

О том, как подобрать пальто, сапоги, сумку, свитер и джинсы на осень, рассказывает "kobieta.onet.pl". Начать стоит с классического пальто с поясом или тренча бежевого, шоколадного, темно-синего или черного цвета: они подойдут к джинсам с кроссовками, платью или брюкам-сигаретам.

Сапоги до колена с прямым или немного более широким голенищем сочетаются с платьями миди, юбками и джинсами. Для сдержанного гардероба подойдут черные, коричневые или коньячные модели, а с широкими брюками важно соблюдать пропорции.

Вместительная сумка-шопер простого дизайна вместит все необходимое на день и дополнит пальто, вязаное платье или джинсы с теплым свитером. Помимо универсального черного, можно выбрать коричневый, бордовый или серо-коричневый цвет.

Качественный свитер из шерсти или кашемира кремового, серого, карамельного или темно-синего цвета удобно носить с юбкой миди, брюками или поверх рубашки. Пятая вещь – джинсы простого кроя с удачной посадкой: они составят пару пальто, лоферам или ботинкам.

Свитер из шерсти или кашемира можно носить с юбкой миди, брюками или поверх рубашки Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

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