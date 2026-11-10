Компактний кузов і зручна посадка: яка малолітражка підійде пенсіонерам

Який недорогий автомобіль варто розглянути літнім водіям

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Літнім водіям не завжди потрібен великий автомобіль із потужним двигуном. Часто набагато важливіше, щоб машина була компактною, мала хорошу оглядовість і не створювала труднощів під час посадки та висадки. Один із варіантів, на який варто звернути увагу, — Hyundai ix20, який випускали з 2010 до 2019 року.

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Цю модель згадують серед автомобілів, що можуть підійти водіям старшого віку, у матеріалі автомобільного сервісу Carvago. Одна з головних переваг Hyundai ix20 — відносно висока посадка. На відміну від багатьох звичайних малолітражок, тут водієві не потрібно так низько опускатися в крісло, тому сідати за кермо та виходити з машини може бути зручніше.

Ще одна перевага — компактні розміри. Автомобілем легше маневрувати на вузьких вулицях і паркуватися біля магазинів чи будинку. При цьому салон досить просторий, а кузов має форму компактного мінівена, що робить модель практичною для щоденних поїздок.

Попри компактні розміри, Hyundai ix20 має просторий салон для щоденних поїздок Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Скільки коштує Hyundai ix20 в Україні

На українському ринку вживаних автомобілів Hyundai ix20 можна знайти приблизно за 5 900–8 750 доларів. У перерахунку це орієнтовно 240–360 тисяч гривень. Остаточна ціна залежить від року випуску, пробігу, технічного стану та комплектації.

Наприклад, автомобілі 2010 року з дизельним двигуном 1,4 літра та механічною коробкою передач пропонують приблизно за 6 500 доларів. За Hyundai ix20 2011 року з бензиновим або дизельним двигуном і механікою просять близько 5 900–6 100 доларів.

Дорожчими можуть бути версії з автоматичною коробкою передач. Зокрема, автомобіль 2011 року з бензиновим двигуном 1,6 літра оцінюють приблизно у 8 700 доларів. Моделі 2013 року з дизельним двигуном 1,4 літра коштують орієнтовно 6 200–7 499 доларів, а версії з бензиновим мотором 1,6 літра та автоматичною коробкою — близько 8 750 доларів.

Ціна Hyundai ix20 на вторинному ринку залежить від року випуску та комплектації Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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