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Компактний кузов і зручна посадка: яка малолітражка підійде пенсіонерам

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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На українському ринку вживаних авто Hyundai ix20 пропонують за 5 900–8 750 доларів
На українському ринку вживаних авто Hyundai ix20 пропонують за 5 900–8 750 доларів. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Який недорогий автомобіль варто розглянути літнім водіям

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Літнім водіям не завжди потрібен великий автомобіль із потужним двигуном. Часто набагато важливіше, щоб машина була компактною, мала хорошу оглядовість і не створювала труднощів під час посадки та висадки. Один із варіантів, на який варто звернути увагу, — Hyundai ix20, який випускали з 2010 до 2019 року.

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Цю модель згадують серед автомобілів, що можуть підійти водіям старшого віку, у матеріалі автомобільного сервісу Carvago. Одна з головних переваг Hyundai ix20 — відносно висока посадка. На відміну від багатьох звичайних малолітражок, тут водієві не потрібно так низько опускатися в крісло, тому сідати за кермо та виходити з машини може бути зручніше.

Ще одна перевага — компактні розміри. Автомобілем легше маневрувати на вузьких вулицях і паркуватися біля магазинів чи будинку. При цьому салон досить просторий, а кузов має форму компактного мінівена, що робить модель практичною для щоденних поїздок.

Попри компактні розміри, Hyundai ix20 має просторий салон для щоденних поїздок
Попри компактні розміри, Hyundai ix20 має просторий салон для щоденних поїздок Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Скільки коштує Hyundai ix20 в Україні

На українському ринку вживаних автомобілів Hyundai ix20 можна знайти приблизно за 5 900–8 750 доларів. У перерахунку це орієнтовно 240–360 тисяч гривень. Остаточна ціна залежить від року випуску, пробігу, технічного стану та комплектації.

Наприклад, автомобілі 2010 року з дизельним двигуном 1,4 літра та механічною коробкою передач пропонують приблизно за 6 500 доларів. За Hyundai ix20 2011 року з бензиновим або дизельним двигуном і механікою просять близько 5 900–6 100 доларів.

Дорожчими можуть бути версії з автоматичною коробкою передач. Зокрема, автомобіль 2011 року з бензиновим двигуном 1,6 літра оцінюють приблизно у 8 700 доларів. Моделі 2013 року з дизельним двигуном 1,4 літра коштують орієнтовно 6 200–7 499 доларів, а версії з бензиновим мотором 1,6 літра та автоматичною коробкою — близько 8 750 доларів.

Інфографіка із сірим Hyundai ix20 і картками з цінами та характеристиками п’яти автомобілів
Ціна Hyundai ix20 на вторинному ринку залежить від року випуску та комплектації Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", який ще автомобіль може підійти пенсіонерам.

Теги:
#Пенсіонери #Авто #Вибір