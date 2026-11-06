Ні раз на тиждень, ні раз на рік: як часто треба прати джинси

Часте прання може зіпсувати денім

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Джинси пройшли шлях від міцного робочого одягу до однієї з найпопулярніших речей у повсякденному гардеробі. Їх цінують за практичність, зручність і довговічність, тож може здаватися, що щільна тканина витримає будь-які випробування. Та часте прання шкодить навіть якісному деніму: він швидше зношується, втрачає колір і форму. Водночас надовго відкладати прання теж не варто.

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Розберімося, як часто прати джинси, щоб вони залишалися чистими й служили довше.

Чому не слід прати після кожного носіння

Виробник Levi Strauss & Co. радить прати джинси приблизно після кожних 10 носінь, щоб зберегти їхню посадку. Часте прання пошкоджує тканину, а машинне сушіння сприяє усадці та вицвітанню. У рекомендаціях із догляду Levi’s називає сушильні машини природним ворогом джинсів. Щоб зберегти колір і розмір, потрібно рідше прати їх і змінити спосіб сушіння.

Коли джинси потрібно випрати раніше

Орієнтир у 10 носінь стосується повсякденного використання. Якщо джинси просочилися потом, забруднилися або мають неприємний запах, не потрібно чекати.

Частіше періть джинси, які носите на кухні, у саду чи в інших місцях, де вони швидше й сильніше забруднюються.

Для повсякденного використання джинси радять прати приблизно після десяти носінь Джерело: denkmit.kyiv.ua

Як доглядати за джинсами між праннями

Невеликі плями Levi’s радить прибирати локально – вологою тканиною або старою зубною щіткою з м’яким милом. Так можна очистити забруднену ділянку, не перучи всю річ. Після носіння повісьте джинси провітритися, а не складайте їх одразу в шухляду.

Перед пранням виверніть джинси навиворіт і застебніть блискавку. Оберіть делікатний режим, холодну воду та м’який засіб для прання.

Сушіть джинси природним способом: повісьте або розкладіть горизонтально. Залиште їх вивернутими навиворіт і сушіть у затінку, щоб запобігти вицвітанню. У холодну вологу погоду додатковий віджим допоможе тканині висохнути швидше.

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