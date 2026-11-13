Перевірте свою уважність: чому в математичному прикладі 9 × 4 : 4 × 9 легко помилитися

Чотири числа та три дії без дужок перевірять уважність до обчислень

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Математичні приклади з кількома діями можуть приховувати несподівану пастку, через яку навіть проста на вигляд задача збиває з пантелику. Спробуйте самостійно розв’язати вираз 9 × 4 : 4 × 9 і перевірте, чи не припуститеся поширеної помилки.

Як пояснює "Телеграф", щоб отримати правильний результат, важливо дотримуватися черговості математичних дій. Множення та ділення мають однаковий пріоритет, тому їх виконують послідовно зліва направо.

Почніть із двох перших чисел: 9 × 4 = 36, після чого залишається 36 : 4 × 9. Наступний крок – 36 : 4 = 9, і тепер потрібно виконати останню дію: 9 × 9 = 81. Кожен проміжний результат стає початком наступного обчислення.

Після кожної дії необчислена частина виразу зберігає всі свої числа та знаки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Звідки ж береться одиниця? Якщо об’єднати останні два числа в дужки, утвориться інший вираз: 9 × 4 : (4 × 9). У ньому добуток у дужках дорівнює 36, а множення ліворуч також дає 36, тому виходить 36 : 36 = 1. Проте початкова умова не містить дужок, які перетворювали б останні числа на один дільник.

Щоб не загубити наступну дію, після кожного кроку переписуйте весь вираз. Замінюйте результатом тільки ту частину, яку щойно обчислили, а решту чисел і знаків залишайте без змін. Такий запис допомагає бачити, що ще потрібно виконати, і не змінювати умову під час розв’язування.

Раніше "Телеграф" розбирав математичний приклад 8 ÷ 2 × 4, який може збити з пантелику через неправильне розуміння черговості дій. У чому полягає хитрість цієї задачі та як знайти правильну відповідь — читайте в матеріалі.