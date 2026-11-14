В Україні вже -9 градусів: які регіони скували морози та ожеледиця (фото)

Найближчими днями нічні заморозки очікуються й в інших регіонах України

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На маршруті між Петросом і Говерлою після рясних дощів туристичні стежки вкрилися суцільним льодом. Температура опустилася до -9 °C, а пересування цим маршрутом стало вкрай небезпечним.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Івано-Франківськ 24/7". "Телеграф" розповість, якою буде погода найближчими днями в Україні та коли очікувати похолодання й опадів.

Суцільна ожеледиця на маршруті між Петросом і Говерлою Джерело: t.me/blacklist2477

Суцільна ожеледиця на маршруті між Петросом і Говерлою Джерело: t.me/blacklist2477

Суцільна ожеледиця на маршруті між Петросом і Говерлою Джерело: t.me/blacklist2477

Коли похолодає та повернуться дощі

З 15 листопада на тлі розвитку антициклону по всій Україні похолодає: вночі температура знизиться до -4…+2 °C, удень становитиме +3…+9 °C. Такий прогноз погоди дав "Телеграфу" кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

"З 15 листопада погодні умови в Україні стабілізуються, а опади припиняться завдяки розвитку антициклону з центром над Румунією", – розповів метеоролог Ігор Кібальчич.

Антициклон поступово зміщуватиметься на схід. За прогнозом метеоролога, суха погода протримається до 18 листопада, а з 17 листопада почнеться поступове потепління, яке триватиме до кінця другої декади і вночі, і вдень.

Потім із західних областей почнеться погіршення погоди. 19–20 листопада малорухомий холодний фронт принесе дощі по всій Україні, після яких температура поступово знижуватиметься. У ці дні посилиться вітер: спочатку південно-східний, згодом – північно-західний.

14 листопада: дощі та температурні контрасти

За прогнозними картами Українського гідрометеорологічного центру, 14 листопада на заході переважатиме хмарна погода з дощами. Уночі в більшості західних областей +1…+4 °C, удень +2…+7 °C. На Закарпатті нічна температура становитиме -3…-1 °C. На півночі також очікуються опади: вночі +1…+5 °C, удень +3…+6 °C.

У центральних областях уночі +2…+9 °C, удень +3…+7 °C. На сході дощитиме, проте температура суттєво відрізнятиметься: на Харківщині вночі +4…+6 °C, удень +3…+5 °C, тоді як на Донеччині та Луганщині відповідно +12…+15 °C і +10…+13 °C.

На материкувому півдні вночі +6…+10 °C, удень +4…+8 °C. У Криму тепліше: вночі +14…+16 °C, удень +12…+14 °C. У південних областях також прогнозують дощі.

Прогноз погоди на 14 листопада. Джерело: Український гідрометеорологічний центр

15 листопада: сонце та нічні заморозки

На заході переважатиме сонячна погода: вночі від -3 до +2 °C, удень +4…+8 °C. На півночі нічна температура становитиме -1…+4 °C, денна – +4…+6 °C. На Сумщині буде хмарніше, ніж у решті північних областей.

У центрі вночі від -2 до +6 °C, удень +4…+7 °C. На сході нічні показники знизяться до +2…+5 °C, денні становитимуть +4…+7 °C. На Харківщині очікується сонце, на Донеччині та Луганщині – мінлива хмарність.

На півдні вночі переважно +3…+6 °C, удень +5…+8 °C. У Криму вночі +1…+3 °C, удень +6…+8 °C. Опадів цього дня не очікується.

Прогноз погоди на 15 листопада Джерело: Український гідрометеорологічний центр

16 листопада: дощі на заході, морози на сході

На заході знову очікуються дощі, зокрема на Львівщині та Закарпатті. Уночі в більшості західних областей -1…+2 °C, на Закарпатті +4…+6 °C, удень у регіоні +3…+9 °C. На півночі вночі -1…+2 °C, удень +4…+8 °C: на Київщині й Житомирщині буде хмарно, на Чернігівщині та Сумщині – сонячно.

У центрі нічна температура становитиме -1…+2 °C, денна – +5…+8 °C. На сході переважатиме сонце, але вночі підморозить: на Харківщині -2…0 °C, на Донеччині -1…+1 °C, на Луганщині -3…-1 °C. Удень у східних областях +3…+6 °C.

На материкувому півдні вночі здебільшого 0…+2 °C, на Одещині +7…+9 °C. Удень у регіоні +5…+11 °C, найтепліше – на Одещині. У Криму вночі +1…+3 °C, удень +8…+10 °C, місцями дощитиме.

Прогноз погоди на 16 листопада Джерело: Український гідрометеорологічний центр

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