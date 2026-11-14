Математична пастка: чому приклад 20 ÷ 5 × 4 може заплутати навіть уважних

Одна пара дужок змінює зміст завдання та результат обчислення

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Математичні приклади з кількома діями можуть здаватися простими, однак навіть у коротких виразах легко припуститися помилки через неправильну черговість обчислень. Спробуйте самостійно розв’язати приклад 20 ÷ 5 × 4 і перевірте, чи вдасться вам знайти правильну відповідь.

Як пояснює "Телеграф", множення та ділення мають однаковий пріоритет, тому за відсутності дужок їх потрібно виконувати послідовно зліва направо. Саме недотримання цього правила часто стає причиною хибних результатів навіть у нескладних математичних завданнях.

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Перший крок – поділити 20 на 5, отримавши 4; праворуч залишається множення на чотири. Другий крок – обчислити 4 × 4, що дає 16. Повний запис розв’язання: 20 ÷ 5 × 4 = 4 × 4 = 16. Після кожної дії замінюємо її результатом, зберігаючи решту виразу без змін.

Після першої дії множник праворуч залишається у виразі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Відповідь 1 виходить в іншому записі: 20 ÷ (5 × 4) = 20 ÷ 20 = 1. Тут дужки вимагають спочатку перемножити 5 і 4: їхній добуток стає одним дільником для числа 20. У початковому завданні такого групування немає, тому починати з добутку двох останніх чисел – означає змінити сам приклад.

Раніше "Телеграф" пропонував розв’язати ще один математичний приклад, у якому через неправильну послідовність дій легко отримати хибну відповідь.