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Одна помилка перетворює холодильник на склад зіпсованої їжі: як правильно розкласти продукти

Автор
Марина Бондаренко
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Сирі продукти варто зберігати окремо від готових страв
Сирі продукти варто зберігати окремо від готових страв. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для підігрівання їжі важливо дотримуватися рекомендацій виробника ємностей

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Сир, овочі та готові страви потребують різного підходу до зберігання. Вакуумні контейнери обмежують контакт їжі з киснем, прозорі скляні допомагають бачити вміст, а набори різних розмірів – розподілити запаси.

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Про три варіанти кухонних контейнерів пише Onet. Щоб легше контролювати запаси, видання радить відвести окремі місця для молочних продуктів, м’ясних нарізок і готових страв.

Прозорий контейнер із кришкою, наповнений огірками, перцем, морквою, цибулею та зеленню
Вакуумні ємності підходять не лише для зберігання, а й для маринування овочів Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Вакуумні ємності допомагають сповільнити псування продуктів, обмежуючи їхній контакт із киснем. У них можна зберігати сир, м'ясні нарізки, овочі та підготовлені інгредієнти, а також маринувати м'ясо й овочі.

Скляні контейнери з щільними кришками підійдуть для готових страв, салатів та продуктів із вираженим запахом. Скло не так легко вбирає аромати й забарвлюється, а деякі ємності можна використовувати для розігрівання їжі в мікрохвильовій печі.

Для сипких продуктів, перекусів і залишків готових страв зручно використовувати контейнери різного розміру. Наліпки з назвами продуктів або датами приготування допоможуть контролювати запаси та швидше знаходити потрібне.

Важливо також правильно розподіляти їжу в холодильнику: молочні продукти, м'ясні нарізки та готові страви варто тримати окремо. Контейнери потрібно регулярно мити й висушувати, а сирі продукти зберігати окремо від готових.

Інфографіка про контейнери для продуктів із салатом, сухими продуктами та холодильником
Контейнери варто регулярно мити й висушувати, а сирі продукти тримати окремо від готових Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", у холодильнику продукти слід зберігати у відповідних температурних зонах і не перевантажувати полиці, щоб холодне повітря вільно циркулювало.

Теги:
#Продукти #Холодильник #Зберігання