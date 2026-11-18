За двозонного тарифу на витрати впливає час роботи приладів

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Рахунок за електроенергію може зрости навіть тоді, коли ви не почали частіше користуватися побутовими приладами. Перевірити, чи немає зайвого споживання, можна самостійно за допомогою лічильника.

Як пише KB.pl, для цього потрібно вимкнути всі електроприлади з розеток і подивитися, чи продовжує лічильник рахувати електроенергію.

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Якщо після від’єднання всіх приладів лічильник продовжує фіксувати споживання, варто перевірити, чи не залишився увімкненим якийсь пристрій. Також причиною може бути несправність самого лічильника. У такому разі слід звернутися до енергетичної компанії та попросити перевірити прилад обліку.

Перевірити реакцію лічильника можна й за допомогою окремих пристроїв. Наприклад, увімкніть електрочайник і подивіться, як зміняться показники, а після вимкнення — чи зменшиться споживання.

Увімкнення та вимкнення окремого приладу дає змогу простежити реакцію лічильника Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Щоб дізнатися, скільки електроенергії витрачає все помешкання за добу, запишіть показники лічильника, а потім повторіть замір через 24 години. Якщо зробити це кілька днів поспіль, можна буде краще оцінити щоденне споживання та порівняти його з даними у платіжках.

Власникам двозонного тарифу варто окремо записувати показники під час переходу між часовими зонами. Так можна побачити, коли саме витрачається найбільше електроенергії та чи не припадає значна частина споживання на дорожчі години.

Записи показників у різний час допоможуть порівняти добове споживання з даними в платіжках Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" розповідав, у скільки обходиться заряджання електроскутера вдома та скільки доведеться платити за електроенергію для щоденних поїздок.