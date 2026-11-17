Ацетон и сильные обезжириватели способны навсегда испортить поверхность

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Пожелтевшие фары можно очистить белой зубной пастой, если повреждение расположено снаружи. Она действует как мягкий абразив и снимает поверхностный слой окисления. После очистки пластик нужно защитить от ультрафиолета.

Как объясняет Infobae, фары желтеют, когда солнце и непогода разрушают защитное покрытие поликарбоната. Шероховатость на ощупь указывает на внешнее повреждение, а гладкая поверхность при сохраняющихся помутнении или пятнах – на проблему внутри корпуса.

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Сначала фару моют теплой водой с мылом: растирание сухой грязи царапает пластик. Затем вытирают микрофиброй, а краску и края вокруг заклеивают малярной лентой, чтобы уберечь кузов от случайных царапин.

Перед очисткой нужно смыть грязь, чтобы ее частицы не поцарапали пластик Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Пасту наносят чистой тканью или старой зубной щеткой, растирают круговыми движениями и оставляют на несколько минут. Затем смывают чистой водой и хорошо высушивают. Для более сильного эффекта пасту смешивают с пищевой содой в равных частях. На сухую фару наносят воск или герметик с УФ-защитой: без него окисление возвращается через несколько месяцев.

Не следует использовать средства от насекомых, бытовые аэрозольные очистители, металлические губки и жесткие абразивные мочалки. Если есть трещины, вода внутри или поврежден отражатель, домашняя очистка не поможет – фару нужно заменить.

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