Не крутіть стартер до останнього: яка фатальна помилка вбиває дизельний мотор

Причину відмови допомагають визначити швидкість обертання двигуна та стан батареї

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Тривале прокручування дизельного двигуна в мороз виснажує акумулятор і загрожує пошкодженням стартера, не усуваючи причини невдалого запуску. Перед наступною спробою потрібно зробити паузу й дочекатися завершення підігріву свічками розжарювання.

"Телеграф" розповідає, що робити, якщо дизель не заводиться через низьку температуру. Після невдалого запуску вимкніть запалювання, дочекайтеся згасання індикатора свічок розжарювання й зробіть паузу перед наступною спробою.

Дотримуйтеся обмежень для свого автомобіля: наприклад, для дизеля Ford 6,7 л стартер не прокручують довше 10 секунд, а між спробами чекають 30 секунд.

Якщо двигун крутиться мляво або контрольні лампи тьмяніють, припиніть спроби й зарядіть акумулятор. Якщо на морозі загусло літнє дизпальне, відігрійте автомобіль у теплі кілька годин — додавати антигель у вже загустіле пальне запізно.

Inter Cars наводить орієнтир для батареї після нічного відпочинку – щонайменше 12,5 В Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Якщо батарея справна, але двигун обертається повільно, перевіряють стартер і силову проводку. Якщо крутить упевнено, але запуску немає, серед причин – несправні свічки розжарювання, їхня проводка, роз’єми, реле чи запобіжник.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перевірити свіжість бензину та дизеля. Старе пальне видають колір і запах, ще одна тривожна ознака: техніка на такому пальному погано заводиться або працює з перебоями.