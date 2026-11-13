Не крутіть стартер до останнього: яка фатальна помилка вбиває дизельний мотор
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Причину відмови допомагають визначити швидкість обертання двигуна та стан батареї
Тривале прокручування дизельного двигуна в мороз виснажує акумулятор і загрожує пошкодженням стартера, не усуваючи причини невдалого запуску. Перед наступною спробою потрібно зробити паузу й дочекатися завершення підігріву свічками розжарювання.
"Телеграф" розповідає, що робити, якщо дизель не заводиться через низьку температуру. Після невдалого запуску вимкніть запалювання, дочекайтеся згасання індикатора свічок розжарювання й зробіть паузу перед наступною спробою.
Дотримуйтеся обмежень для свого автомобіля: наприклад, для дизеля Ford 6,7 л стартер не прокручують довше 10 секунд, а між спробами чекають 30 секунд.
Якщо двигун крутиться мляво або контрольні лампи тьмяніють, припиніть спроби й зарядіть акумулятор. Якщо на морозі загусло літнє дизпальне, відігрійте автомобіль у теплі кілька годин — додавати антигель у вже загустіле пальне запізно.
Якщо батарея справна, але двигун обертається повільно, перевіряють стартер і силову проводку. Якщо крутить упевнено, але запуску немає, серед причин – несправні свічки розжарювання, їхня проводка, роз’єми, реле чи запобіжник.
Раніше "Телеграф" розповідав, як перевірити свіжість бензину та дизеля. Старе пальне видають колір і запах, ще одна тривожна ознака: техніка на такому пальному погано заводиться або працює з перебоями.