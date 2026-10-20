Тут знімали відомий фільм і навчали дітей: що залишилося від палацу на Полтавщині

Садиба Щербатова слугувала не лише знімальним майданчиком, а й школою

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У селі Хорошки Полтавської області можна побачити руїни палацу Щербатова. Колись садибу прикрашали колони й леви, а за радянських часів тут навчалися діти. Це місце також увічнили у фільмі "Весілля в Малинівці".

Розповідаємо історію цього старовинного палацу.

Палац у стилі романтизму збудував князь Щербатов у 1848 році, повідомляє Travels.in.ua. Згодом у його приміщеннях розмістили середню школу. Саме такою будівлю застала знімальна група: колишня князівська резиденція стала одним із майданчиків для зйомок фільму.

Палац Щербатова в Хорошках після князівської садиби став школою. Фото: Любов Пічугіна/Facebook

Зйомки тривали з травня до жовтня 1966 року. У палацових інтер’єрах знімали сцени весілля. Місцевих жителів запрошували до масовки: діти бігали на задньому плані з прутиками, а дорослі ходили з граблями. Селяни приносили на зйомки хліб і молоко, спостерігали за акторами й часом допомагали розв’язувати завдання просто на майданчику.

Палац Щербатова став одним із майданчиків для зйомок фільму "Весілля в Малинівці"

Згодом школа, що містилася в палаці, отримала нове приміщення. Після цього палац Щербатова довго стояв занедбаним і поступово руйнувався. У різних джерелах повідомляють, що частину будівлі нібито намагалися розібрати. Крім того, на територію палацу звозили сміття.

Колишній палац Щербатова перебуває в напівзруйнованому стані. Фото: В'ячеслав Хоролець, Україна Інкогніта, коллаж "Телеграфу"

У 2006 році палац викупила родина з Полтавщини. Нові власники прибрали сміття з території навколо будівлі та провели невеликий ремонт правого крила. Об’єкт отримав назву "Садиба Рамайдан".

Раніше "Телеграф" розповідав історію садиби Валевських у Рівненській області.