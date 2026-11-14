Кіт буде у захваті. Новинка з "АТБ" стає хітом серед власників пухнастиків (фото)

Одні коти ганяють і ловлять іграшку, інші воліють спостерігати здалеку

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В "АТБ" продають електричний інтерактивний м’ячик для котів. Українка показала, як її улюбленець з задоволенням грається новою іграшкою.

Про покупку розповіла користувачка Threads @welldone.eng_. М’ячик має три режими роботи, тому гра не обмежується одним варіантом руху.

Іграшка за 110 гривень рухається самостійно. М'ячик припав до душі її котику.

Інтерактивний м’яч USB призначений для домашніх улюбленців

"Самостійно катається, змінює напрямок, не застрягає навіть у куточках … Котик у захваті, і я теж", – розповіла авторка допису.

За словами покупчині, м’ячик змінює напрямок і не застрягає в куточках Джерело: Фото: Threads / @welldone.eng_

Йдеться про іграшку "Інтерактивний м’яч USB" для домашніх улюбленців. У продажу є червоний, зелений і синій варіанти з рельєфною поверхнею, прозорими елементами та шнурками відповідного кольору.

М’ячики мають рельєфну поверхню та кольорові шнурки

Досвід інших власників під дописом різниться. Одна з коментаторок розповіла, що її котики байдужі до цього м'ячика. Деякі пухнастики навіть побоюються такої іграшки.

"Багатьом котам це не підходить, бо викликає стрес і подальший страх. Тому будьте обережні. Я не рекомендую. Іграшка для тих власників, хто лінуються гратися хоча б 15-20 хв на добу", — написала одна з коментаторок.

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