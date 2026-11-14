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Кіт буде у захваті. Новинка з "АТБ" стає хітом серед власників пухнастиків (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Улюбленці по-різному реагують на іграшку Новина оновлена 14 листопада 2026, 12:40
Улюбленці по-різному реагують на іграшку. Фото Колаж ("Телеграф")

Одні коти ганяють і ловлять іграшку, інші воліють спостерігати здалеку

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В "АТБ" продають електричний інтерактивний м’ячик для котів. Українка показала, як її улюбленець з задоволенням грається новою іграшкою.

Про покупку розповіла користувачка Threads @welldone.eng_. М’ячик має три режими роботи, тому гра не обмежується одним варіантом руху.

Іграшка за 110 гривень рухається самостійно. М'ячик припав до душі її котику.

Біла коробка з написом "Іграшка для домашніх улюбленців Інтерактивний м’яч USB" та червоним м’ячиком
Інтерактивний м’яч USB призначений для домашніх улюбленців

"Самостійно катається, змінює напрямок, не застрягає навіть у куточках … Котик у захваті, і я теж", – розповіла авторка допису.

Зелений м’ячик із синім світінням на світлому килимі біля сірої шафи
За словами покупчині, м’ячик змінює напрямок і не застрягає в куточках Джерело: Фото: Threads / @welldone.eng_

Йдеться про іграшку "Інтерактивний м’яч USB" для домашніх улюбленців. У продажу є червоний, зелений і синій варіанти з рельєфною поверхнею, прозорими елементами та шнурками відповідного кольору.

Червоний, зелений і синій м’ячики з прозорими елементами та шнурками відповідних кольорів
М’ячики мають рельєфну поверхню та кольорові шнурки
Переглянути в Threads

Досвід інших власників під дописом різниться. Одна з коментаторок розповіла, що її котики байдужі до цього м'ячика. Деякі пухнастики навіть побоюються такої іграшки.

"Багатьом котам це не підходить, бо викликає стрес і подальший страх. Тому будьте обережні. Я не рекомендую. Іграшка для тих власників, хто лінуються гратися хоча б 15-20 хв на добу", — написала одна з коментаторок.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому ваш кіт вночі дивиться в одну точку та кричить. Винні привиди чи шурхітливий сусід?

Теги:
#Кіт #Іграшка #АТБ