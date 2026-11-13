У Києві хочуть змінити правила проїзду собак у метро та не тільки. Які нововведення пропонують

Окремі вимоги стосуються тварин, які допомагають ветеранам і людям з інвалідністю

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У Києві пропонують змінити правила перевезення собак у наземному громадському транспорті та метро. На думку авторів пропозиції, чинні норми ускладнюють життя власникам чотирилапих.

Про це йдеться в петиції №14615, опублікованої на сайті Київської міської ради. Звернення зібрало 58 підписів із необхідних 6000, до завершення збору залишається 59 днів. Її авторка Софія Гордійчук просить визначити умови проїзду з домашніми тваринами й забезпечити доступ для собак спеціального призначення.

Чому правила потрібно змінити

Гордійчук звертається до депутатів Київради з проханням сприяти оновленню та гармонізації державних і муніципальних правил перевезення тварин. На її думку, нинішні обмеження особливо ускладнюють пересування власникам середніх і великих собак, які не мають автомобіля.

"На сьогодні чинні обмеження фактично унеможливлюють пересування містом із собаками середніх та великих розмірів для громадян, які не мають власного автотранспорту", – зазначила авторка петиції Софія Гордійчук.

Як аргумент вона наводить допуск собак до метрополітену під час повітряних тривог. Авторка вважає цю практику підтвердженням того, що тварини можуть перебувати в транспортній інфраструктурі за дотримання базових норм безпеки.

Окремо Гордійчук наголошує на потребі в собаках-помічниках і собаках-терапевтах для ветеранів війни, військовослужбовців та людей із ментальними чи емоційними розладами, зокрема тривожними станами й панічними атаками. Доступ до транспорту для таких тварин вона розглядає як питання соціальної інклюзії та психологічної підтримки.

Серед запропонованих вимог – ветеринарний паспорт із відмітками про чинні вакцинації Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Які вимоги до перевезення собак пропонують

Петиція передбачає обов’язкові короткий повідець і намордник. Винятки пропонують для дрібних порід у спеціальних переносниках і визначених категорій службових тварин за показаннями. Також власники повинні мати ветеринарний паспорт із відмітками про чинні вакцинації.

Контроль за дотриманням правил і поведінкою тварин пропонують покласти на працівників транспорту та охорони. Спираючись на досвід країн Європейського Союзу, авторка просить установити єдині прозорі вимоги для міського громадського транспорту й метрополітену.

Для службових собак, собак-помічників і собак-терапевтів, які супроводжують людей з інвалідністю, ветеранів або громадян, що потребують психоемоційної підтримки, пропонують безперешкодний і безоплатний проїзд. Захист прав цих тварин авторка виділяє в окрему частину звернення.

Ще одна вимога – адаптація транспортної інфраструктури. Для цього просять чітко визначити порядок посадки, висадки та перебування тварин у вагонах метро й наземному транспорті як у години пік, так і у звичайний час.

Важливо! Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно читайте у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити"

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві пропонують озвучити повітряну тривогу голосом президента України Володимира Зеленського.