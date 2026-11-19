Попередня спроба прилаштувати пса закінчилася поверненням до притулку

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Пітбуль Леон, якого знайшли прив’язаним до лавки в кременчуцькому парку, тепер живе з новими господарями в іншій області. Родина підтримує зв’язок із працівниками, які доглядали за собакою.

Про це працівники КП "Спецсервіс-Кременчук" повідомили в Instagram. За їхніми словами, Леон добре почувається й оточений турботою.

"У Леона все чудово! Хлопець нарешті знайшов своїх людей, живе в іншій області, оточений турботою та любов’ю. І, судячи з фотографій, у нього все добре! Його власники регулярно надсилають нам привіти та багато світлин, щоправда, самі воліють залишатися за кадром", – розповіли працівники підприємства.

Як Леона знайшли в парку

Перехожі помітили пса біля річкового вокзалу в парку "Придніпровський". Спершу вони подумали, що господар ненадовго відійшов. Потім побачили записку, приклеєну до нашийника: власник написав, що його забрали до ТЦК, і попросив прихистити Леона.

"Звати Леон. Я хазяїн, мене забрали ТЦК. Люди добрі, прихистіть. Дуже добрий, всі команди знає…" – написав власник у записці.

Собака був настільки наляканий, що не підпускав до себе людей. Щоб відв’язати його від лавки й забрати з вулиці, працівникам "Спецсервісу-Кременчук" довелося застосувати наркоз.

Щоб забрати наляканого Леона з вулиці, працівникам довелося застосувати наркоз

Чому Леону шукали іншу родину

Коли Леона забрало молоде подружжя, працівники підприємства відвідали його в новому домі. Пес був нагодований і в хорошому фізичному стані, але контакту з дворічною дитиною в родині не виникло. Після розмови з господарями вирішили шукати для Леона інший дім.

Не кожна собака підходить кожній родині, тож для Леона шукали інший дім Джерело: КП "Спецсервіс-Кременчук"

Працівники притулку написали, що історія Леона — це звичайна ситуація, яка може виникнути в процесі прилаштування тварини. "Не завжди люди й тварини знаходять спільну мову, не кожна собака підходить кожній родині. У таких випадках найкраще рішення — визнати це та шукати для тварини інший дім", — резюмували вони.

Як повідомляв "Телеграф", подружжя переселенців прихистило ротвейлера Тралла, чий господар Дмитро Грицак загинув 17 жовтня під час російського удару по Сумах.