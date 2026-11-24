Найбільше таких пропозицій надходить від власників житла на Мангеттені та в Брукліні

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На різдвяні свята в Нью-Йорку можна зупинитися без плати за житло, якщо погодитися доглядати за квартирою, поки господарі в поїздці. Серед пропозицій є й квартири класу люкс.

На святковий період припадає найбільше таких оголошень, пише Fanpage.it. Цей формат називають хаусситингом: господарі доручають добровольцеві нагляд за помешканням на час своєї відсутності.

Де шукати житло й як подати заявку

Власники квартир розміщують оголошення на спеціалізованих платформах, зокрема TrustedHousesitters. Там кандидат може відгукнутися на пропозицію, надіслати резюме й коротко розповісти про себе та свій досвід.

Безоплатне проживання є умовою обміну: власник отримує допомогу, а доброволець – місце для ночівлі на погоджені дати. Переліт до Нью-Йорка й назад гість оплачує самостійно.

Кандидатам на хаусситинг потрібно надіслати резюме й розповісти про свій досвід Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що доручають гостям під час проживання

До обов’язків можуть входити полив рослин, отримання пошти, вигул собак і годування котів. Господарі також розраховують, що гість проводитиме час у квартирі, тож прогулянки містом доведеться планувати з урахуванням цих обов’язків.

В одному з оголошень, які навело видання, господарі квартири в Аппер-Вест-Сайді шукали людину, яка з 16 грудня до 4 січня доглядатиме кота з діабетом. В іншому пропонували житло в Парк-Слоупі до 1 грудня за умови, що гість складе компанію коргі.

Господарі очікують, що гості проводитимуть час у квартирі, а не лише доглядатимуть за нею Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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