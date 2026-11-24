Больше всего таких предложений поступает от владельцев жилья на Манхэттене и в Бруклине

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На рождественские праздники в Нью-Йорке можно остановиться без платы за жилье, если согласиться присматривать за квартирой, пока хозяева в поездке. Среди предложений есть и квартиры класса люкс.

На праздничный период приходится больше всего таких объявлений, пишет Fanpage.it. Этот формат называют хаусситтингом: хозяева поручают добровольцу присматривать за жильем на время своего отсутствия.

Где искать жилье и как подать заявку

Владельцы квартир размещают объявления на специализированных платформах, в частности TrustedHousesitters. Там кандидат может откликнуться на предложение, отправить резюме и кратко рассказать о себе и своем опыте.

Бесплатное проживание – условие обмена: владелец получает помощь, а доброволец – место для ночлега в согласованные даты. Перелет в Нью-Йорк и обратно гость оплачивает самостоятельно.

Кандидатам на хаусситинг нужно отправить резюме и рассказать о своем опыте Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Что поручают гостям во время проживания

В обязанности могут входить полив растений, получение почты, выгул собак и кормление кошек. Хозяева также рассчитывают, что гость будет проводить время в квартире, поэтому прогулки по городу придется планировать с учетом этих обязанностей.

В одном из объявлений, приведенных изданием, хозяева квартиры в Аппер-Вест-Сайде искали человека, который с 16 декабря по 4 января будет ухаживать за котом с диабетом. В другом предлагали жилье в Парк-Слоупе до 1 декабря при условии, что гость составит компанию корги.

Хозяева ожидают, что гости будут проводить время в квартире, а не только присматривать за ней Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

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