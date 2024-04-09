Заважала спати: сирену повітряної тривоги на Одещині задули монтажною піною (фото)

Більшість населення там — люди похилого віку, для яких сирена є єдиним способом сповіщення про небезпеку з повітря

У місті Теплодар на Одещині невідомі задули монтажною піною сирену повітряної тривоги на даху одного з будинків. Ймовірно, це зробили місцеві жителі, яким заважали гучні звуки.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Офіційний Теплодар", ця система оповіщення — одна з перших встановлених на початку повномасштабної війни. Вона була придбана "своїми силами" і раніше сирену вже намагалися спалити.

"Вже був випадок підпалу, але фахівцям вдалося відновити. Але це черговий випадок мародерства, і на жаль, знову мешканцями нашої громади. Ми розуміємо, що багато хто втомився, когось дратує, інші навпаки приходять і скаржаться, що не чути. Але війна триває. І поки вона продовжується – ми не маємо права її відключати", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виведення сирени з ладу особливо проблематичне для Теплодара, оскільки більшість населення міста — люди похилого віку, які не мають сучасних гаджетів. Тому сирена для них єдиний спосіб оповіщення про небезпеку з повітря.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни регулярно атакують Одеську область. Так, у ніч проти 8 квітня там був приліт.